Pedro Jiménez 21 MAY 2025 - 01:46h.

Esto han dicho Adara Molinero y Alexia Rivas ante el reencuentro de Borja González y su novia, Ana Solma: "Me emociona muchísimo..."

Borja y Ana se reencuentran y se sinceran sobre su crisis de pareja: "Me he dado cuenta aquí que tiene razón en todo lo que decía"

Compartir







La gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que hemos vivido en Telecinco este martes ha estado llena de emociones fuertes. Una de ellas ha sido, sin duda, el reencuentro que han protagonizado Borja González y su novia, Ana Solma, después del viaje de esta última a Honduras. Y es que ambos no estaban atravesando su mejor momento cuando el valenciano llegó a Cayos Cochinos y este emotivo encuentro ha supuesto, sin duda, un chute de energía para su relación.

Ha sido cuando Borja se dirigía a otra playa, en donde descubriría esa sorpresa tan increíble para él, donde Carlos Sobera aprovechaba para preguntarle desde el plató de 'SV' a Adara Molinero por este momento, ya que ella también estuvo en el concurso y pudo sentir lo mismo porque también tenía un hijo de pocos meses cuando aterrizó en Honduras (con su expareja Hugo Sierra).

"Cosas así hacen grande este programa", subrayaba Carlos Sobera, tras lo que se dirigía a Adara Molinero señalando lo "importante que es reencontrarse con la familia cuando uno está mucho tiempo allí (en Honduras)".

La emoción de Adara Molinero

"Totalmente", aseveraba la colaboradora de Telecinco. "Además, me emociona muchísimo porque me hace conectar cuando estuve allí y se me olvidó la cara de mi hijo. Y es que es verdad, se te olvida", añadía Adara Molinero, con la voz tremendamente seria, clara prueba de lo mucho que le ha tocado de fondo y le ha recordado a ella el reencuentro de Borja con su novia Ana Solma. "Es algo muy doloroso. Encima, llegas a sentirte culpable: 'En plan, jolín, es mi hijo, ¿cómo se me puede olvidar su cara?", concluía.

Posteriormente, Carlos Sobera le preguntaba a Alexia Rivas, quien también concursó en 'Supervivientes': "Yo no tenía hijos, pero empatizo con cualquier persona que esté separada de su familia. Para mí, lo más duro fue mis seres queridos, echarles de menos. Más que el hambre y más que todo". Además, la periodista lanzaba un alegato en defensa de Borja: "A ver si con esto participa más. Dicen que es casi mueble pero de mueble nada. Borja tiene que participar más, espero que esto le de un chute de energía".