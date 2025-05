Miguel Salazar Madrid, 21 MAY 2025 - 23:29h.

Así ha reaccionado el sevillano cuando se ha acercado a oler la ropa interior de Terelu

Montoya recrimina a Terelu Campos su actitud tras su regreso a Honduras: "Se te ve el plumero"

Compartir







La relación entre Montoya y Terelu Campos está llegando a límites en 'Supervivientes'. Después de ver cómo el sevillano le hacía un baile sensual a la televisiva, ahora ambos han protagonizado un momento surrealista en donde entra en juego la ropa interior.

Montoya, con su personalidad extrovertida e inquieta, decide saber si su compañera desea o no saber a qué huelen sus calzoncillos. "Aquí no hay ni trampa ni cartón, está muerto todo", le decía. La televisiva, por su parte, se negaba a hacerlo entre risas. Pero el sevillano intentaba convencerlo. "Me dijo Anita que mis hu*vos huelen bien", le comenta.

Pero Terelu no se fía y cree, en una conversación irónica, que la barcelonesa le engaña. "Huele todavía a detergente como cuando cristo perió el mechero", asegura Montoya.

Así que definitivamente, el de Utrera casi le obliga a Campos a oler sus calzoncillos. Ambos no pueden evitar las risas y, más tarde, Montoya hace lo propio con la ropa interior de la tertuliana. "Me huele a rosas", confirma. Así que entre Terelu y Montoya vemos que existe más complicidad y sintonía que nunca.

En otro momento, pudimos verlos dentro del agua teniendo un divertido acercamiento.