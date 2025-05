Laura Ceballo 21 MAY 2025 - 02:01h.

El superviviente le ha reprochado su actitud con Damián Quintero

El concursante salvado se rompe tras conocer la decisión de la audiencia: "No estoy orgulloso del todo"

La noche de este martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', los concursantes se han enfrentado de nuevo al 'Atril en llamas'. Cada uno de ellos ha ido afrontando todas sus cuentas pendientes y aclarando cara a cara todos sus conflictos. En un momento de la ceremonia, Carlos Sobera anunciaba algo: Montoya había soltado una bomba hace días.

"Dijiste que Damián te había confesado que no le encajaba para nada la actitud que Pelayo estaba teniendo con Terelu", adelantaba el presentador. Acto seguido, daba paso al vídeo que lo demostraba. Y, una vez finalizaban las imágenes, el diseñador tomaba la palabra.

"A ver, yo creo que Montoya tiene un programa de comprensión oral. Tiene que entender las cosas que escucha, porque hay veces que escucha cosas y no lo sabe comprender. Se queda con una palabra, se cree que le están diciendo una cosa y no. Con la noche que tuvo con Anita, no sé cómo le quedan ganas de hablar de los demás", comenzaba Pelayo.

Montoya, a Terelu: "Siento señalarte"

Montoya no dudaba en darle respuesta y romper una lanza a favor de Damián: "España merece saber que este señor (Damián), para mí, es una persona sincera", decía. Y, tras esta primera declaración, se dirigía directamente a Terelu Campos: "Lo siento que te señale, pero se te ve el plumerillo. A este señor (Damián) le diste caña cuando este señor (Pelayo) piensa exactamente lo mismo".

"La tomaste con él cuando este señor, aunque sea tu amigo o le tengas estima o más estima, lo piensa igual. Le diste caña a Damián, para mi gusto. Él fue sincero, y eso es lo que me gana. Fue el que te lo dijo a la cara. Ahí el plumerillo, Terelu. El plumerillo de decir que te cae bien y este señor (Damián) te cae regular. Fue sincero", finalizaba.