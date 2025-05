Bea, dolida con la actitud de Gerard: “Me he sentido mal y quería que él también se sintiera un poquito mal”

Bea no ha tardado en estallar al ver que Gerard cada vez estaba más cerca de Érika, la ama de llaves del vecindario le ha dejado claro que ella no le regala su energía a cualquier y que se sentía un poco tonta por haberle regalado un poquito de ella. Recordemos que tras mucho tira y afloja, Bea y Gerard terminaron desatando su pasión bajo las sábanas dándose unos apasionados besos.

Al ver el momento en el plató y tras la visita de Nerea al vecindario, Gerard se ha mantenido firme y ha soltado un “Igual no lo deberíamos haber hecho”. Tiene claro que él hace lo que le apetece en cada momento “yo fluyo y no me apetece tener una guerra con ella porque la tengo mucho cariño”. Es consciente de que hay cosas suyas que no han estado del todo bien, pero asegura que ciertos comentarios de Bea le han parecido mal.

Bea le ha explicado que ella se había sentido mal y que quería, con sus comentarios, que él también se sintiera un poquito mal, pero que tiene la sensación de que a él no le importaba nada. Bea en ningún caso, ha querido darle pena a nadie.