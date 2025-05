Miguel Salazar Madrid, 19 MAY 2025 - 23:34h.

"El hecho de casarse es un acto de demostrar amor tampoco tiene que cambiar nada", opina el jinete

Makoke ha puesto entre las cuerdas a Escassi con una pregunta sobre sus planes de boda con Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi se deshace en elogios con Sheila Casas y abre su corazón: "Con ella estoy haciendo el pleno de perfección"

Álvaro Muñoz Escassi ha compartido con mucha timidez si le gustaría o no casarse con Sheila Casas, su pareja. Makoke ha sido la encargada de preguntarle al jinete si tiene en mente un enlace matrimonial con la ilusión de su vida. "Con Sheila me apetece todo, la verdad", decía.

Makoke cree que le da "vergüenza" hablar del tema, pero igualmente ha decidido hacerle un cuestionario que hemos podido ver en 'Supervivientes'. Escassi reconoce que sí le gustaría casarse con ella, pero no ha querido confirmarle ni negarle si le ha regalado ya el anillo de boda a Casas. "Tú que sabes si no le he pedido ya el anillo", le lanzaba entre risas a su compañera.

"Nunca se sabe"

Makoke cree que todavía no. "¿Cuándo es pronto y cuándo es tarde?", se preguntaba el jinete. "Nunca se sabe", agrega. Además, la televisiva le decía si tiene en mente también el sitio donde se podría hacer la celebración. "No te puedo contar eso", a lo que Makoke lanzaba: "¡Te he pillado!".

Pese a que con Sheila Casas ve un largo futuro por delante, Escassi cree que el enlace matrimonial no debería suponer mucha variación en su amor incondicional. "El hecho de casarse es un acto de demostrar amor, tampoco tiene que cambiar nada", aseguraba.