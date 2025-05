Lara Guerra 22 MAY 2025 - 23:24h.

Montoya y Carmen Alcayde, acusados de "manipular" a Anita en la palapa de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

La gala de esta noche de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ comienza más ardiente que nunca. Los concursantes se han sentado frente a la palapa para comentar lo ocurrido durante la semana, y uno de los acontecimientos ha provocado que dos concursantes estallen.

Jorge Javier daba paso a unas imágenes en las que Carmen Alcayde y Montoya criticaban las actitudes de Pelayo, más concretamente, la periodista definía al concursante bajo el nombre de Chuky. Ante estas alusiones, Pelayo explica que “yo creo que los que les pasa es que se piensan que Anita es tonta porque no puede hablar con nadie”. Montoya rápidamente le contesta: “A mi no me afectan tus palabras, me afectan tus falsedades. Se te ha calado ya”. Y de nuevo, Pelayo no duda en comentar cómo cree que está tratando a Anita: “Está muy manipulada”.

Este comentario ha hecho que Terelu Campos quiera expresar su opinión: “Se presupone que Anita no tiene opinión, y a mí eso me molesta. Creo que ella es una mujer, con sus principios y su grandísima personalidad, y creo que flaco favor le hacéis de verdad quienes la queréis que parece que a ella cualquiera le convence o le dice y no. Aquí cada uno tiene su criterio”.

Montoya estalla en la palapa: "Ella puede ser libre, se acabó la palabra manipulación. Estoy hasta el gorro”

Por otro lado, el exconcursante de ‘LIDLT’ asegura que simplemente fue un comentario de Carmen y que está claro que ella “puede hacer lo que quiera”. Además, Montoya estalla ante la conversación y apunta: “Está muy de bien queda decir eso, pero creo que en el vídeo ha quedado bien claro que a mí me da igual que hable y se relacione. Pero, esta señora ha dicho la palabra ‘manipular’ y queda muy feo. Aquí no se hace manipulación a nadie. Ella puede ser libre, se acabó la palabra manipulación. Estoy hasta el gorro”

Las formas de hablar del concursante parecen haber molestado encarecidamente a la hermana de Carmen Borrego, quién no ha dudado en frenarle: "Primero, no me levantes la voz, y lo segundo; yo no he hablado de manipulación, yo he dicho que parece que ella no tiene criterio, y ella lo tiene y tú mismo lo sabes porque eres el que mejor le conoce. Yo no he pronunciado la palabra manipular, he dicho que tiene su criterio y su personalidad para que no digáis que otros la pueden condicionar", asegura.