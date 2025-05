Supervivientes 23 MAY 2025 - 16:00h.

Anita se enfrenta a una nueva nominación junto a Montoya y Carmen, pero para los colaboradores de ‘Vamos a Ver’, su concurso ha sido injustamente opacado desde el inicio de su amistad con ambos, ¡dale play!

La gala de la noche del jueves de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha dejado tras de sí una fuerte sacudida emocional y mediática. En una noche marcada por enfrentamientos, decisiones inesperadas y la ya famosa ruleta de nominaciones, Anita ha acabado en la lista de nominados junto a Montoya y Carmen Alcayde. Pero, más allá del azar, lo que muchos consideran es que su nominación es el reflejo de un concurso en el que ha sido sistemáticamente opacada.

Así lo han manifestado, en exclusiva para esta web, los colaboradores de ‘Vamos a Ver’, que analizan semana a semana lo que ocurre en los Cayos Cochinos. Alexia Rivas ha sido contundente: “Montoya perjudica muchísimo a Anita. Tengo que ponerme el pin de que lo dije desde el principio”.

Pepe del Real y Adriana Dorronsoro también han compartido sus impresiones, analizando el daño que estas dinámicas pueden estar generando en la concursante. ¡Dale play y escucha sus opiniones en exclusiva!

Mientras tanto, en Honduras, la tensión no ha bajado. Terelu Campos frenó en seco a Montoya tras su actitud en la palapa, con un claro “no me levantes la voz”, después de que él negara cualquier tipo de manipulación hacia Anita. Las imágenes, sin embargo, hablaban por sí solas, y cada vez son más las voces que consideran que Anita ha sido utilizada como pieza estratégica por parte de sus compañeros.

La nominación de esta semana ha sido el resultado de una cadena de decisiones y giros de ruleta, pero Pelayo, como líder, tuvo la última palabra y decidió mantenerla en la terna final. Una decisión que, sumada al clima generado en las últimas semanas, podría costarle caro a la concursante si no logra convencer al público de su verdadero carácter.

¿Será esta la oportunidad para que Anita brille por sí misma y se sacuda la sombra de Montoya y Carmen? El veredicto, como siempre, lo tiene la audiencia.

