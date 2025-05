Lara Guerra 23 MAY 2025 - 02:36h.

Pelayo, el nuevo líder de esta semana, tiene el poder de hacer una nominación directa a un concursante

Laura Madrueño, conmocionada tras la expulsión definitiva de Joshua Velázquez de 'Supervivientes': "Tengo la piel de gallina"

Compartir







Llegan las nominaciones de este jueves en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ con un nuevo giro. Una ruleta marca el destino de todas ellas, en las que cada concursante tiene una posibilidad para girarla y ver que opción le toca: sin nominación, doble, simple…Además, tras la unificación de Playa Furia y Playa Calma han desaparecido los grupos y solo uno de ellos se ha proclamado líder, en este caso ha sido: Pelayo. Laura Madrueño y Jorge Javier Vázquez iban dando paso a los supervivientes para que lleven a cabo su giro de ruleta y su nominación.

Comienzan las nominaciones bajo la directriz de la ruleta

Álvaro consigue la doble nominación: “Los puntos van para Montoya y a Anita. Lo he hecho por descarte, y al final no quiero nominar a solo mujeres y por eso he metido a uno y a otro.

Montoya, tras ganar en la ruleta ‘nominación a la inversa’ elige a Anita y Carmen para quitarle los puntos.

Borja se queda sin poder nominar tras girar la ruleta y obtener la casilla: sin nominación. Sin embargo, ha confesado que “nominaría a Damián porque le veo un poco egoísta. No comparto su manera de actuar en el juego”.

Anita al igual que Borja, tras girar la ruleta consigue la casilla: sin nominación. Aun así el presentador ha querido que explicara a quién nominaría: “Hubiera nominado a Damián porque hace muchísimo que no se expone y creo que hay que hacerlo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Damián consigue la nominación extra, lo que significa que tendrá la posibilidad de poner dos puntos a un mismo compañero: “He nominado a Montoya porque sigue habiendo diferencias. Ha habido mucho rifi rafe y hay cosas que se pueden olvidar, pero no perdonar, y hay ‘heriditas’ aún en el corazón”.

Carmen Alcayde obtiene la nominación tradicional y elige a “Damián”

Álex Adrover consigue la nominación a la inversa, por lo que puede quitar un punto a dos concursantes distintos: “A Álvaro y Borja porque se han convertido en mis hermanos en la playa”.

Makoke hace su giro y llega a la misma casilla que Adrover: “Le quito a Damián, por supuesto. Y también se lo voy a quitar a Borja”.

Llega el turno del líder de esta semana, es decir, de Pelayo, quién se ha enfrentado en la 'Noria Infernal' contra Anita proclamándose el ganador. Tras esto, Álex, Anita, Damián y Makoke se mantienen con cero puntos, por lo tanto, Pelayo es el encargado de elegir quién sigue nominado: “Saco a Anita del desempate y hago la nominación directa a Carmen”. Por lo tanto, Laura Madrueño cierra las nominaciones aclarando que “Anita, Montoya y Carmen son los tres nominados de esta semana”.