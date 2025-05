Supervivientes 23 MAY 2025 - 09:00h.

La convivencia en 'Supervivientes' puede ser insoportable, por ello, los colaboradores de 'Tierra de Nadie' revelan a quién tirarían del helicóptero sin dudarlo, ¡dale play!

¿Cuál sería la comida soñada de los colaboradores en Honduras?: "El pollo colorado de..."

En 'Supervivientes', compartir una isla sin comida, sin descanso y con el estrés a flor de piel convierte la convivencia en una auténtica prueba de resistencia. Lo que al principio parece una aventura en grupo, acaba revelando roces, personalidades difíciles y conflictos que lo contaminan todo. Y es que cuando el hambre aprieta, el calor sofoca y las fuerzas flaquean, el carácter de cada uno se multiplica por diez… para bien o para mal.

En este contexto extremo, no es de extrañar que algunos concursantes se conviertan en auténticos enemigos de la paz en la isla. Las discusiones, los enfrentamientos por tareas o por el liderazgo, e incluso las estrategias de nominación, hacen que no todos sean bien recibidos en el grupo… ni fuera de él.

Por eso, hemos preguntado a cinco voces autorizadas del plató —el último expulsado Manuel González, Alexia Rivas, Adara Molinero, Miguel Frigenti y Andy, exmarido y defensor de Pelayo— a qué concursante tirarían ellos directamente por el helicóptero, si de ellos dependiera. ¿Quién les resulta insoportable? ¿Con quién no podrían ni un día en la isla? ¿Y por qué? Las respuestas no tienen desperdicio y demuestran que, a veces, el verdadero reto no es pescar... sino convivir. ¡Dale play!

"He sido yo mismo": Koldo hace balance de su concurso y desvela con quién no volvería a convivir: "Tiene muy mal carácter"

En exclusiva para esta web, Koldo ha hecho balance de su paso por Honduras: “Ha sido un concurso serio donde he sido yo mismo”, asegura. Satisfecho con su participación, Royo afirma que no se arrepiente de haber vivido la experiencia y se marcha con la cabeza alta: “No he tenido ninguna desilusión”, subraya.

Sin embargo, la convivencia no fue fácil con todos los compañeros. Durante la entrevista, Koldo desveló que hay una persona con la que no volvería a compartir experiencia: “Tiene muy mal carácter y su educación es muy distinta a la mía”, declaró con firmeza. Aunque dio el nombre de la concursante, para descubrirlo tienes que dar PLAY.