Supervivientes 16 MAY 2025 - 10:35h.

Almácor, Koldo y Laura Cuevas confiesan en exclusiva a quién dejarían desterrado en Honduras para siempre: ¡Dale al play!

Los ex concursantes eligen a su idílico ganador de 'Supervivientes': "No tiene miedo y dice lo que piensa"

La convivencia nunca es fácil, y menos aún en un reality como 'Supervivientes', donde el hambre, el cansancio, la presión emocional y la falta de comodidades extreman las tensiones entre los concursantes. En un entorno tan hostil, cualquier roce se magnifica, y las relaciones personales pueden llegar a romperse por completo. En exclusiva para esta web, tres ex participantes del concurso —Almácor, Koldo y Laura Cuevas— se han sincerado como nunca antes y han revelado a quién dejarían para siempre en Honduras… sin intención de volver a cruzarse con esa persona.

Y si alguien duda de sus palabras, conviene recordar que los tres han pasado varias semanas sobreviviendo en las duras condiciones de Cayos Cochinos. Por tanto, saben perfectamente de lo que hablan. Lo han vivido en primera persona, día tras día, con la piel quemada por el sol, el estómago vacío y la paciencia al límite.

Las declaraciones son contundentes: Laura Cuevas, directa como siempre, sentencia: "La dejaría para siempre allí". Koldo va más allá en la crítica: "Tiene muy mal carácter", dejando claro que el trato personal fue insostenible. Y aunque Almácor se desmarca un poco de la polémica, también lanza una pulla velada: "Dejar para siempre a alguien allí es de ser muy ratilla…", dejando entrever que, aunque no comparta esa actitud, entiende el sentimiento de sus compañeros.

Una cosa está clara: 'Supervivientes' no solo pone a prueba la resistencia física, también la emocional. Y algunos vínculos, simplemente, no sobreviven a la isla.

¿Quién será la persona que ha sacado lo peor de cada uno en la isla? Las especulaciones no tardan en surgir entre los seguidores del programa, pero solo hay una forma de saberlo. Dale al play y descúbrelo tú mismo.

Cristina Rodríguez, sobre Pelayo en 'Supervivientes': "Es muy diferente al que yo conocí"

Con un look deslumbrante y muy primaveral, Cristina Rodríguez se animó a comentar el concurso de Pelayo en 'Supervivientes' en exclusiva. El influencer ha mostrado una cara muy diferente a la que enseñaba en los programas televisivos y en las redes sociales antes de viajar a Honduras, según ella. Mientras el personaje que había desarrollado como creador de contenido era algo más prepotente y menos simpático, desde que llegó a 'Supervivientes' matizó ese perfil y se mostró más colaborativo y menos combativo. Por eso, lo primero que vimos en el rostro de Cristina Rodríguez al consultarle sobre Pelayo, fue sorpresa. Ambos fueron compañeros en el programa 'Cámbiame' y aquello no fue precisamente una amistad. Cristina no quiso dar rienda suelta a sus opiniones pero sí fue clara a la hora de definir cómo ve su participación en el reality show de Telecinco. Dale Play para escucharla.