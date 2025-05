Ana Carrillo 26 MAY 2025 - 18:42h.

Carmen Alcayde, destrozada tras una tensa discusión con Montoya y Anita en el 'Oráculo': "¡Me está dando la espalda!"

Naomi Asensi y Miguel Frigenti se han posicionado al lado de la presentadora y han arremetido contra los otros dos nominados

Carmen Alcayde, Montoya y Anita Williams son los tres nominados de esta semana y uno de ellos saldrá expulsado definitivamente de 'Supervivientes' el próximo jueves en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Los tres han estado muy unidos pero en 'Conexión Honduras', durante el 'Oráculo', el buen rollo saltó por los aires y la que fuera presentadora de 'Aquí hay tomate' se mostró muy dolida con los que eran sus grandes amigos hasta el momento.

"¡Montoya es mi hermano y es mi vida! ¡Y estoy dolida porque mi hermano, que es mi vida, me está dando la espalda en mis últimos días!", comentaba la periodista después de que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comentase que no quería que su amiga le dijera que era un claro favorito para hacerse con la victoria en 'Supervivientes' y que la catalana dijera que no entendía por qué había protagonizado un acercamiento con Pelayo Díaz después de haberla criticado a ella por lo mismo.

Miguel Frigenti, colaborador del programa, ha dejado claro en la red social X que empatiza con la valenciana y que cree que los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' no están actuando bien con ella: "Vaya chungos Montoya y Anita censurando a Carmen continuamente. Debería mandarlos a la porra y jugar sola hasta el jueves. Se nota que ya les sobra y quieren desacreditarla".

Naomi Asensi, que es íntima amiga de Carmen desde que coincidieron en la octava edición de 'GH VIP', se ha mostrado de acuerdo con Frigenti y ha ido un paso más allá al confesar que se encuentra decepcionada con Montoya: "Quien haya visto el 'GH' de Carmen sabrá que es así y decepción con Montoya brutal, pf que se ofenda tanto por decirle que cree que es protagonista es fuerte".

"Me parece feísimo que ahora intenten ponerse en contra de Carmen estando los tres nominados para que se unan los fans para tirarla", ha añadido la ganadora de 'GH VIP', que le ha pedido a sus fans que salven a su amiga para que no se convierta en la expulsada el próximo jueves.