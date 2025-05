Patricia Fernández 26 MAY 2025 - 00:43h.

Carmen Alcayde y Pelayo hablan de sus diferencias en 'El puente de la concordia'

Carmen Alcayde y Pelayo se enfrentaban durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' al 'Puente de la concordia' después de todas las diferencias que han surgido entre ellos durante las semanas que han convivido en Honduras.

En su 'Puente de la concordia' estaban los escalones de victimismo, machismo, clasismo y egoísmo, palabras a las que ambos se iban a enfrentar.

La tensión entre ellos se palpaba desde el principio, Carmen quería dejar claro a su compañero de concurso que "él es el que le ha victimizado a ella" porque tenía muchas esperanzas puestas en él porque le conocía de fuera, pero cree que "no quería que brillase".

"Viniste con una lección muy aprendida, viniste a pegarte a Montoya porque eres una persona que sabe mucho de 'realities", le decía él y aseguraba que tenía muchas expectativas puestas en ella, pero que esto cambio cuando vio su actitud al llegar a Honduras. Lo que ella negaba: "Me sentí desplazada y cuando llegó Montoya vio la luz, tiene mi energía y me ha dejado brillar".

Reproches y muchas explicaciones se daban entre ellos, Carmen explicaba, cuando tocaba el escalón de 'clasismo', lo que ha sentido en algunas ocasiones con él: "Sí que te veo una persona un poco clasista, con los demás puedo hablar de todo, estás en un programa de convivencia, se puede hablar de otras cosas que no sean tan pijas". "Si tú criticas mi vida, la que eres clasista eres tú. Ese es tu problema", respondía él visiblemente molesto.

Y cuando tocaba hablar de egoísmo, Carmen Alcayde recordaba algunas de las situaciones por las que piensa que Pelayo lo ha sido en ocasiones, aunque tambi én recalcaba algunas de las cosas buenas que ha hecho con ella en la playa durante la convivencia.

Con todas sus explicaciones puestas sobre la mesa, Sandra Barneda les alertaba de que tenían que tomar una decisión final: "Es el momento de resolver vuestro puente, si es puente de la concordia os dais un abrazo, si es puente de la discordia os giráis y os vais cada uno por su lado".

Carmen Alcayde y Pelayo se abrazan tras su puente

Después de que la presentadora hiciera una cuenta atrás, Pelayo y Carmen no dudaban en abrazarse. "Veo en ti muchas cosas buenas", le decía él y Carmen Alcayde también decía unas palabras: "Me quiero ir en paz si es que me voy y como enemigo le pongo un diez, me ha dado buenos momentos".