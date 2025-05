Pedro Jiménez 25 MAY 2025 - 23:41h.

"Hay una pequeña escisión en el trío": el comentario de Sandra Barneda que nos hace ver que el trío más mediático de 'SV' está en horas bajas

Sandra Barneda provoca las lágrimas de Anita, Montoya y Carmen Alcayde con sus palabras: "Dejadme que os diga gracias"

Compartir







Uno de los tríos que más huella han dejado a su paso por 'Supervivientes' se romperá este próximo jueves. Y es que las pasadas nominaciones sacaron a la palestra a dos de ellos -Carmen Alcayde y Montoya- y también a Anita, nominada de manera directa por Pelayo, líder tras ganar en la primera noria infernal de la edición. Pues bien, un acercamiento de Carmen Alcayde a Pelayo estos días tras su nominación ha hecho estallar por completo a Montoya y Anita, que no entienden mucho esa nueva actitud de la periodista con el concursante. Además, Alcayde aseguraba en más de una ocasión que se siente la más "vulnerable" de los tres, algo que también molesta y mucho a Montoya.

PUEDE INTERESARTE Bosco Martínez-Bordiú le envía un mensaje a Asraf Beno tras ver el duelo en la noria de Pelayo y Anita

Según Carmen Alcayde ve a ambos como los ganadores de 'Supervivientes' y ella se siente un poco la "actriz secundaria": "Si queréis miento. Me hubiera gustado llegar a la final con ellos. ¿Qué hago, me mato? Os gusta el 'sincericidio'...".

Tras estas palabras de la periodista, Montoya saltaba: "¡El 'sincericidio' no es criticar a Anita por detrás! ¡Estás tirando del cable con Pelayo! ¡No me ha gustado esto!", decía un Montoya que reconocía "no esperarse" las imágenes que acababa de ver y cuyas palabras eran apoyadas por la concursante catalana.

Anita contaba en ese momento que fue la propia Carmen la que le dijo hace pocos días que no entendía por qué hablaba con Pelayo si le había llamado, entre otras cosas, "ladrona", en una de sus tensas discusiones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Precisamente por esto es por lo que Anita no entiende este acercamiento que ha tenido con Pelayo: "No entiendo qué hace hablando con él de esta forma, cuando le ha dicho de todo y le ha hecho pasar un concurso pésimo, según ella. No entiendo nada". Carmen Alcayde matizaba que no le dijo que no se acercase a él, sino que le recomendó que no lo hiciera porque Pelayo se había juntado a Anita "por estrategia".

"Hay una pequeña escisión en el trío"

"No pensaba que esto ocurriría, pero está ocurriendo. Hay una pequeña escisión en el trío", comentaba Sandra Barneda, al ver esta pequeña discusión de Anita y Montoya con Carmen Alcayde a pocos días del jueves, momento clave en el concurso no solo para ellos sino para el resto de concursantes, puesto que pueden formarse nuevos grupos en función de quién se vaya definitivamente de Cayos Cochinos. .

Finalmente, Montoya hablaba sin pelos en la lengua de lo que pensaba al respecto: "Yo si critico algo voy a lo hecho pecho. Hay que ser consecuente...", decía el exrecepcionista de hotel, señalando que siempre le ha dicho a Carmen Alcayde que se lo crea y que esta sigue todavía diciendo lo de la vulnerabilidad.

"¡Estoy cansado de que se me diga que soy protagonista! ¡Eso está muy feo, decirlo a estas alturas! Aquí todo el mundo se merece ganar porque hemos llegado hasta aquí. ¡Fin!". exclamaba Montoya.