Pedro Jiménez 27 MAY 2025 - 19:42h.

Prendas de todo tipo, abalorios, gafas de sol... ¡y hasta la bandera de las Islas Canarias!: esto es todo lo que guardó Joshua Velázquez en su maleta

Joshua Velázquez ha abierto su maleta. Esa maleta que todos los concursantes, antes de comenzar su aventura en Honduras, guardan prendas y accesorios que para ellos son tan valiosos... y que cuando regresan de Cayos Cochinos no dan crédito. Pues bien, el ya exconcursante de 'Supervivientes' no podía aguantar sus ganas de abrirla, tanto que la abrazaba: "¡No veo la hora de ponerme la ropa limpia!". Pues sí, esa hora ya ha llegado para Joshua.

Lo primero que cogía Joshua son sus gafas de sol, sin tardar ni un segundo en ponérselas: "No me lo puedo creer". No es lo único que se iba a poner, puesto que al ver sus chanclas no se podía resistir. Pantalones, camisetas de todo tipo... pero sin duda, lo que más le impresionaba al diseñador es que todo estaba limpio: "No me acuerdo ni cuándo fue la última vez que vi ropa limpia. ¡Huele riquísimo!".

La bandera de las Islas Canarias también le hacía especial ilusión: de hecho, la ondeaba, gesto que nos hace ver lo apegado que está el exconcursante a sus raíces canarias. A su vez, también ha recuperado su cartera: "¡Dinero! ¡Ay mi madre!". Y algún que otro accesorio de su neceser: "Cremas para la cara... ¡mi peine del bigote! ¡Y un desodorante!".

"¡Nos vemos en España!"

Pero sin duda, había algo que le hacía especial ilusión a Joshua reencontrarse con ello: todos sus abalorios y amuletos que ha portado siempre y que al comenzar 'Supervivientes' se tuvo que olvidar por completo. Finalmente, Joshua cerraba su maleta: "Ya sí que sí, nos vemos en España".