Pedro Jiménez 27 MAY 2025 - 18:46h.

El exconcursante ha hecho balance de su concurso y tiene claro lo más importante que se lleva de él: no te lo pierdas

Joshua Velázquez desvela cuál ha sido su "gran decepción" en su primer manjar tras su increíble reacción a su cambio físico

Compartir







Ya llevamos más de 80 días desde que 'Supervivientes' comenzó y esa ansiada final por los concursantes cada vez está más cerca. El último expulsado de la edición ha sido Joshua Velázquez, dejándonos a su paso un concurso increíble y lleno de supervivencia. Hay que recordar que el diseñador sufrió una inédita reacción de piel por la que tuvo que ser evacuado y finalmente, pudo continuar, pero la audiencia dictó sentencia y salió expulsado ante Pelayo Díaz.

Ahora, el exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra ya fuera de Cayos Cochinos y ha podido leer su carta del 'yo del futuro', para analizar aquello que escribió en su día antes de pisar tierras hondureñas y que, o bien ha cumplido o bien no ha cumplido. "Aquí tengo una carta que escribí antes de entrar a 'Supervivientes'. Voy a leerla. Estoy un poco nervioso porque, después de más de dos meses y medio, es lo primero que tengo mío antes de entrar. ¡Vamos allá!", ha señalado el diseñador, con ganas de saber qué escribió en aquel entonces.

El 'yo del futuro' de Joshua Velázquez

En primer lugar, Joshua dejaba bien claro en la carta que, si no fuera finalista de 'Supervivientes', debía de sentirse orgulloso puesto que "papá lo estaría": "Espero que lo hayas dado todo (...) 'Supervivientes' te cambiará la vida, ya lo verás. Era lo que querías, lo que soñaste y lo conseguiste", escribió en la carta, a lo que Joshua no ha tardado en reaccionar. "¡Completamente cierto! 'Supervivientes' me ha cambiado la vida", indica un Joshua con "muchas ganas de llegar España" para estar con su familia y amigos.

En cuanto a lo de su padre, no se le iba a olvidar: "Sé que ya estaba orgulloso de mí, pero lo he conseguido, venir hasta aquí y que viniera a su programa favorito, que es 'Supervivientes', para mí, ya es un logro. ¡Papá, te quiero!".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En resumen, Joshua es consciente de que se ha quedado a poco de la ansiada final y hace balance: "No he llegado a la final, pero no pasa nada. Me he llevado el cariño de mis compañeros y de muchísima gente. Tengo muchas ganas de abrazar a España y a toda la gente que me ha apoyado. Y, sobre todo, de pasar más tiempo con mi familia y amigos", concluye un Joshua que manda un beso muy fuerte a la cámara.

¡Enhorabuena Joshua! Lo has conseguido: ya eres un gran superviviente que quedará recordado para siempre en los libros de historia del reality más extremo de la televisión.