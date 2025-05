"Super ruin y lamentable": los colaboradores de 'Vamos a ver' cuestionan que se señale a Anita por engordar

"No se habla sobre los cuerpos ajenos", insisten Alexia, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real

Los colaboradores se mostraron indignados con las críticas hacia el físico de una de las concursantes

Compartir







"¿No estarás embarazada? Has engordado, y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda", fue el comentario desafortunado que lanzó Makoke a Anita hace unos días y generó enorme malestar no solamente en Honduras sino en el público. Intentó justificar sus palabras alegando: "Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla...".

La frase "no se habla de los cuerpos ajenos" que ya es un cartel recurrente en las redes sociales y que invita a silenciar críticas sobre el físico de los demás, está ahora en boca de todos los espectadores de 'Supervivientes' luego de estos comentarios de Makoke y siguen haciendo ruido. Con estas insinuaciones, Makoke obligó a Anita a dar una respuesta de un tema demasiado íntimo y eso la audiencia no lo perdona.

Así lo hemos visto cuando hemos acudido a los colaboradores de 'Vamos a ver', fieles seguidores del reality. Todos ellos han rechazado de lleno las palabras de la expresentadora de televisión y han dicho que se ha equivocado. "Estaba haciendo todo bien, pero en esto se ha equivocado", cuestionaron.

Para Alexia Rivas, es "super ruin y lamentable" el hablar del cuerpo de una compañera y exponerla de esa manera. Lo mismo han opinado Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Carmen Borrego. Dale Play para escuchar sus comentarios y sumarte a la conversación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además: Carmen Alcayde, Anita o Montoya... ¿Quién debe irse?

Al clima de agotamiento que se nota entre los concursantes tras casi tres meses en la isla se suma ahora la tensión por los que podrían irse en la próxima expulsión. Los que están expuestos a la decisión del público son Anita, Carmen y Montoya. Los tres no solamente se llevan bien sino que son figuras claves del concurso y han dado muchísimo contenido, por lo que son muy queridos por la audiencia.

Consultamos a los colaboradores de 'Vamos a ver' cómo ven ellos la próxima expulsión y quiénes deberían quedarse. Mientras algunos ven con tristeza que el público podría elegir a Carmen Alcayde para salir de la isla, otros apuntan a Montoya como el candidato a quedarse fuera. ¿Qué pasó con el gran favorito que se convirtió en un fenómeno mundial por 'La isla de las tentaciones'?

En las últimas emisiones del programa se lo ha visto muy irritable y sensible. Ha llevado cierto malestar al grupo y eso a algunos les ha resultado agotador ya que incluso se ha enfrentado a sus amigas Anita y Carmen. Dijo sentirse incomprendido e invalidado ante sus quejas por la distribución de la comida. Dale Play para conocer cómo ven la próxima expulsión los colaboradores de 'Vamos a ver'.