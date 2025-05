Ana Carrillo 27 MAY 2025 - 16:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado qué regalo le hizo a Pelayo Díaz en su encuentro en Playa Magna

Ana López carga contra Laura Cuevas por cuestionar la relación de Borja y Montoya

Ana López estuvo la semana pasada en Honduras visitando a su novio, Borja González, y tuvo la oportunidad de unirse mucho a Patry Montero, la mujer de Álex Adrover, porque estuvieron juntas en el hotel y en el vuelo de vuelta a España. Pero también pudo conocer al resto de concursantes de 'Supervivientes' porque tanto la actriz como ella estuvieron de visita en Playa Magna.

A los concursantes les encantó ver caras nuevas y hablar con dos personas que llegaban desde España, aunque no les pudieran dar información del exterior. Estuvieron enseñándoles cómo cocinaban, cómo repartían la comida, dónde dormían y cómo se aseaban. Pero Pelayo Díaz no solo habló de su aventura en Honduras, sino que, como buen estilista, se fijó en los looks de ambas.

Al fijarse en el outfit de Ana descubrió que le encantó el collar que ella llevaba porque era de estilo surfero, con unas conchitas. Al decirle a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que se había enamorado de su colgante, ella se lo quitó y se lo regaló. Un bonito gesto que el estilista apreció mucho y es que ahora luce constantemente el colgante en los Cayos Cochinos.

La valenciana ha explicado ahora en sus stories que, tras regresar a España, se ha comprado otro collar de conchitas porque "triunfó" para un estilista como Pelayo y porque también recibió muchos piropos por parte de sus seguidores.