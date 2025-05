"Mente fría": los consejos de Érika a Tadeo, al descubierto

Sthefany abre su corazón tras descubrir pruebas de una posible nueva infidelidad de Tadeo: "No estoy preparada para casarme"

Compartir







Érika ha visto a su compañero Tadeo muy triste en la cama. Y es que el andaluz no para de darle vueltas a todo lo sucedido anoche con Sthefany, pues, después de negarlo en numerosas ocasiones, terminó confesando que era verdad que estuvo con dos chicas de after. Érika le ha dicho que no conteste a nada en la gala, que diga que ya lo ha hablado todo con su pareja.

"Mente fría. Me lo dijo Gerard", le ha señalado Érika en el vecindario. Además, le ha recomendado que es mejor que diga que la "ha cagado", pero que no por eso no le puede pedir un voto de confianza. "Ser yo no significa ser infiel, sino quererte y hacer mi vida", ha subrayado Érika.

"A Marieta y Suso les pasó eso. Marieta se fue a 'Gran Hermano' y siguen juntos. Porque hay confianza y se cuentan las cosas. Sé tú mismo y cuéntaselo todo, y mutuamente. A ti lo que te importa es lo que te vaya a decir ella. El resto que opina son gente que te juzga y que no sabe nada", ha aseverado una Érika que ha intentado que Tadeo entre en razón y sufra lo menos posible con la situación que está atravesando con su pareja Sthefany.

"Si ella necesita tiempo... pues ya está", ha concluido Érika. Lo que está claro es que, tras esto, Tadeo tendrá que tomar decisiones y seguramente los consejos de Érika le sirvan de algo.