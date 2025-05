Ambos se han dado un abrazo y un cariñoso beso para cerrar su roce: te explicamos cómo ha sido todo, al detalle

Maica y Barranco se sinceran sobre cómo evoluciona su relación tras la traición de él: “Quiero ver cómo actúa”

Barranco ha aprovechado que Maica le ha preguntado por cómo ha dormido para pedirle perdón por cómo le habló ayer, tras una discusión que mantuvieron ambos concursantes en los 'pisitos'. El concursante estaba cabreado por el juego de inmunidad y la pagó con ella porque es con la que más confianza tiene. Hay que recordar que ambos mantienen muy buena relación desde que comenzó su aventura en 'Los vecinos de la casa de al lado', pero durante la pasada gala emitida en mitele PLUS solo para suscriptores Maica no escondió su enfado tras ver el tonteo que se traía Barranco en el vecindario.

Y es que, como le ha dicho Barranco a Maica, estaba "hecho polvo": "Estaba mal...", aseguraba un Barranco que achacaba su comportamiento con la modelo al cansancio por no haber dormido bien. Maica, por su parte, parecía ponerse en su lugar y querer arreglar las cosas de la mejor manera posible.

Además, Barranco le ha preguntaba a Maica si ella, a diferencia de él, había dormido bien. "Yo sí, he dormido bien. He dormido en una cama, no me puedo quejar". Tras estas palabras de la exconcursante de 'GH' y 'GH DÚO', Barranco procedía a pedirla perdón: "Perdón por lo de ayer".

Barranco, arrepentido por cómo se portó con Maica

"No tenía nada que ver lo que me pasaba contigo... me enfadé contigo porque es con la que más confianza tengo y lo pagué contigo, pero no tenías la culpa... estaba rayado", confesaba un Barranco arrepentido por sus actos en el vecindario. "No pasa nada", respondía Maica, tras lo que añadía que si hubiera sabido que le pasaba eso no habría indagado en ningún tema.