Laura Ceballo 30 MAY 2025 - 02:59h.

Compartir







El pasado martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', la caremonia de salvación convertía a Anita en la concursante elegida por la audiencia para librarse de la expulsión. En consecuencia, todo quedaba entre Carmen Alcayde y Montoya. Uno de los dos iba a vivir sus últimas 48 horas en Honduras y, por lo que pudiera pasar, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' decidían despedirse por todo lo alto.

"Jorge, no se ha visto nada, hemos escuchado música. Pero yo si tengo que decir algo es que si se va hoy, no me despedí bien, así que si me puedo volver a despedir y luego ya que se vuelva... Y si no se va, me despediré bien hoy también".

Jorge Javier Vázquez les preguntaba entonces cómo de cómodo es hacerlo en esas situaciones: "La manta Saque está tan limpia, la arena...", decía. "Es cómodo pero sin el como. Pero tú sabes, sarna con gusto no pica", le respondía Montoya.

El presentador continuaba con sus curiosidades y les preguntaba por sus "artimañas" para no ser escuchados por sus compañeros: "Hay varias", confesaba Anita. Pero lejos de conformarse con esa respuesta, Jorge Javier conseguía indagar un poco más: "Esta, Jorge, esta", se sinceraba la superviviente mordiendo la mano de Montoya.