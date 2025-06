Patricia Fernández 02 JUN 2025 - 01:49h.

Los concursantes se quedan en 'shock' al descubrir la expulsión sorpresa durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Sandra Barneda comunica una importante noticia a los supervivientes y rompen a llorar: "Ha sido impactante"

Una noche llena de emociones y de nervios se vivía en 'Supervivientes: Conexión Honduras' y, es que, los concursantes se enteraban en directo que era noche de expulsión sorpresa y que uno de los cuatro nominados abandonaba Honduras durante la gala, cuando arranca la recta final del programa.

La primera salvación de la noche se daba entre Damián, Anita, Montoya y Álex, este último se ausentaba de la ceremonia debido a la aparatosa caída que sufría durante la prueba de recompensa y por la que tenía que ser atendido por el servicio médico. En la que Laura Madrueño cortaba las cuerdas de todos menos la de Montoya, que estallaba de felicidad al saber que se libraba de la expulsión.

Tras esto, llegaba la hora de volver a la palapa para descubrir el nombre del siguiente salvado, momento al que se enfrentaban los tres que seguían nominados y Álex lo vivía desde la cabaña médica.

Shock entre los concursantes con los dos primeros salvados de la noche

Al escuchar por Sandra Barneda que Anita era la siguiente salvada, se daban una infinidad de reacciones en la palapa y las caras de sorpresa no faltaban entre algunos concursantes. Montoya saltaba de su asiento al saber que Anita continuaba, lo que dejaba un duelo entre Damián y Álex para la expulsión.

"No me puedo creer que se apoye esa poca educación y esas pocas ganas de hacer nada. La convivencia es muy importante, estoy decepcionado con lo que la gente, en esta noche, está valorando. Lo acepto porque el público es soberano, pero es mi opinión y me da mucha pena", decía Pelayo y Escassi añadía un "así es la vida". Y Makoke aseguraba que suscribe cada palabra de Pelayo: "Montoya y Anita han dejado mucho que desear, hacen la convivencia muy difícil". Mientras Borja mostraba preocupación porque Álex pudiera marcharse.

Damián Quintero, expulsado de 'Supervivientes'

Y llegaba el momento, Sandra Barneda no hacía esperar más y daba el nombre del tercer salvado, Álex Adrover. Por tanto, Damián Quintero se convertía en el expulsado, al que sus compañeros se levantaban a despedirse de él y Pelayo no podía contener las lágrimas, al que el propio campeón olímpico animaba: "Arriba, tienes que ser fuerte".

"Estoy contento, ha sido un concurso fantástico, el mejor de la tele y nunca hubiera imaginado estar aquí", decía Damián, el que agradecía que hubieran confiado en él y daba un consejo a todos sus compañeros: "Os espero a todos fuera".