Los supervivientes se han enfrentado a un reto pocas veces visto antes en una prueba de recompensa: ¿Adivinarán todas las preguntas?

¿Qué superviviente ha decepcionado más a los colaboradores?: "Me duele decirlo, pero..."

Los concursantes se han enfrentado durante la última gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' a una prueba de recompensa un tanto diferente. Todos, subidos a una estructura sobre el mar y colgados de una cuerda, han ido respondiendo preguntas de cultura general. En caso de que fallasen, Laura Madrueño, a pocos centímetros encima de ellos, cortaría una de las cuerdas de ese concursante y así sucesivamente. El que se consiguiese quedar agarrado a dicha estructura (por lo tanto, el que más respuestas acertara) ganaría la prueba de recompensa. Una prueba de recompensa que se traducía en unos deliciosos canelones. 'Poca cosa'.

Las preguntas han sido de los más variadas, subiendo cada vez más del nivel conforme avanzaba la prueba y con más de una 'patada' a la cultura general de algún concursante que otro. Desde "quién escribió 'Don Quijote de la Mancha'" o "qué figura consiste en exagerar las cosas" hasta "en qué museo se encuentra 'Las Meninas' de Velázquez" o "cuál es el país más grande de América del Sur".

Carlos Sobera reaccionaba a las respuestas de los concursantes, puesto que conforme las preguntas subían de nivel las respuestas erróneas se sucedían: "Menos mal que no tienen que pasar ahora la prueba de acceso a la universidad, ¿eh?". "La prueba de 'Supervivientes' es peor", señalaba Laura Madrueño, que no podía aguantarse la risa.

Borja González disfruta de la recompensa

Finalmente, Borja González conseguía ser el último en estar colgado a la estructura y era el afortunado de disfrutar de los deliciosos canelones de carne, ante la expectación de sus compañeros: "¡El tiempo comienza ya!", exclamaba Carlos Sobera, dando así comienzo a los 90 segundos que tenía el valenciano para disfrutar de esa prueba de recompensa.

"¡Huele que alimenta!" o "¡Qué rico!" han sido algunas de las reacciones de los supervivientes mientras el novio de Ana Solma se apresuraba en comer los canelones y no dejar nada en el plato. Y es que lo que está claro es que 'el saber no ocupa lugar'. Y si no, ¡que se lo digan a nuestros concursantes durante la última gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie'!

¿Cuántas preguntas han acertado cada concursante? ¡Solo tienes que darle play al vídeo para descubrirlo!