04 JUN 2025 - 22:38h.

Durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' que hemos visto en exclusiva en mitele PLUS solo para suscriptores, dos colaboradores del reality se han mostrado muy contundentes con Sthefany y han tenido tensos choques con la concursante cubana. Se tratan de Miguel Frigenti y Alexia Rivas.

Todo ha ocurrido con un alegato del colaborador de Telecinco a favor de Maica, traducido en un zasca tanto a Sthefany y Tadeo: "Hay muchos vídeos donde ellos se aprovechan de que Maica es insegura, porque necesita siempre la aprobación de alguien y se aprovechan de esa debilidad para meter mierda en contra de Barranco".

Sthefany cogía el turno de palabra señalando que "no le interesaba" lo que estaba diciendo el colaborador y era cortada por Miguel Frigenti: "No te interesa a ti pero a la gente sí, así que ten un poco de educación". La cubana estallaba pidiéndole a Frigenti que se "mirase un poco el 24 horas". "¡Lo que me llama la atención es que con la mierda de relación que tienes tú te permitas el lujo de criticarme!", exclamaba Frigenti.

Iban García tenía que parar la tensa situación vivida en plató, aunque minutos más tarde era Alexia Rivas quien volvía a la carga con Sthefany, al ser cortada por esta: "¡Si escuchas, igual aprendes a entender a la gente que te está hablando".