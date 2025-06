Lara Guerra 06 JUN 2025 - 00:25h.

Montoya, sobre el regalo para Makoke: "Le pondría también unos mostachones"

Así ha sido el pasional reencuentro entre Álex Adrover y Patricia Montero en 'Supervivientes': emoción, lágrimas y, sobre todo, mucho amor

'Supervivientes' llega a su recta final y pese a que la tensión entre los concursantes está a la orden del día, en ocasiones dejan sus diferencias a un lado para adoptar un tono más "cómico" en sus conversaciones.

Desde la palapa los concursantes ven los vídeos sobre lo ocurrido durante la semana y en uno de ellos Makoke y Montoya buscan juntos comida. Tras esto, Jorge Javier pregunta al concursante si la va a echar de menos cuando acabe el concurso y no ha dudado en querer saber cuánto dinero pondría en el sobre si la superviviente le invitara a su boda.

Ante esta pregunta, Montoya confiesa que "mira Jorge, yo no soy modesto, pero yo le pondría en el sobre un décimo de lotería, algunos mostachones. A mí me dijo Laura Cuevas que los décimos de lotería sí que gustan en Cantora".

Montoya a Makoke: "Te regalo unas maletas, por si acaso"

Asimismo, Jorge Javier, sorprendido con el curioso regalo, le comenta que "un décimo de lotería sólo cuesta 20 euros Montoya", a lo que él responde que "a mí me dijo Laura Cuevas que yo me podía ganar a la Isabel Pantoja con unos décimos de lotería y unas cañitas de jamón".

Sin embargo, Makoke apunta que "yo no soy Isabel Pantoja cariño, a mi me tienes que dar cinco o seis décimos". Y Montoya, que no consigue comprender bien las palabras de la superviviente añade "¿Cómo que cinco o seis mil euros? Yo te regalo unas maletas, por si acaso". Por último, ante esta respuesta, la concursante confiesa que le van a "venir muy bien" para su viaje de luna de miel.