Tras salir de Honduras por su lesión, Álex Adrover ha protagonizado junto a su pareja un momento muy emotivo: "No hay mal que por bien no venga"

Jorge Javier Vázquez anuncia una noticia "muy importante" que cambiará el rumbo de los supervivientes en la recta final del concurso

Álex Adrover tuvo que salir de 'Supervivientes' tras una lesión de rodilla y por decisión médica del equipo del reality, lo que provocó que Damián Quintero volviera a ser concursante de nuevo de pleno derecho. Pues bien, el actor ya está en España y este jueves, durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, ha protagonizado un emotivo reencuentro con su pareja, Patricia Montero. Un reencuentro lleno de pasión, lágrimas, emoción y, sobre todo, mucho amor.

En primer lugar, Jorge Javier Vázquez conectaba con el ya exconcursante de 'Supervivientes' y este se mostraba muy ilusionado: "Lo único, el motivo de estar aquí no me gusta tanto", señalaba, levantando la rodilla a cámara y confesando lo duro que ha sido para él abandonar Honduras por su lesión en la rótula derecha. Además, portaba un coco de la playa y, al olerlo, reconocía que le 'llevaba' de pleno a Cayos Cochinos: "Me lleva directamente a la playa y a mis compañeros. Me encantaría estar ahí con ellos".

Un reencuentro muy emotivo

El presentador de Telecinco bromeaba con el mallorquín: "Tu mujer estaba en plató, pero ya no está". "Sus motivos tendrá, a lo mejor ya no me quiere ver tan cerca, ya no le viene bien esto", indicaba, señalando su cuerpo. Pero la historia iba a ser totalmente diferente. ¡Patricia Montero reaparecía en la sala de Mediaset y se iba directo a su pareja! Ambos se daban un emotivo abrazo, seguido de besos y con los ojos totalmente vidriosos: "¡Mi vida!".

Las palabras sobraban en ese momento, con una Patricia Montero muy extrañada tras el cambio físico que ha sufrido Álex Adrover y con el exconcursante contándole todo al detalle de su lesión: "Se me partió la pierna en dos". "¡Qué mala pata", decía Patricia Montero, bromeando con la situación e intentando sacarle una sonrisa a su pareja. "¡Te quiero! ¡Bienvenido mi amor! ¡Lo has hecho tan bien, estamos tan orgullosos de ti!", añadía la también actriz, desvelándole que "las niñas te mandan muchos besos, no soportan no estar aquí. Te quieren con locura, están deseando abrazarte".

La 'espinita clavada' de Álex Adrover

Los ojos de Álex Adrover mostraban indignación por su lesión pero tranquilidad al estar al lado de su pareja: "Jorge, esto es una pasada. Por fin estar en casa. Sé que no es el mejor momento, me hubiese encantado seguir una semana más y volver con mis compañeros, porque se han convertido en mi familia. Pero tener a Patricia cerca me llena un montón, así que no hay mal que por bien no venga", confesaba un Álex que revelaba que han sido muchos días en Honduras soñando junto a Escassi y Borja llegar a una hipotética final.

"Sé que lo van a dar todo para que el programa tenga lo que se merece, que es una final de escándalo. Y sé que esta edición de 'Supervivientes 2025' la va a tener", concluía Álex Adrover, muy emocionado, antes de terminar su conexión con Jorge Javier Vázquez y poniendo así punto y final a su emotivo y pasional reencuentro con su pareja Patricia Montero.