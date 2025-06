Ana Carrillo 06 JUN 2025 - 12:25h.

Andy McDougall le ha escrito un mensaje precioso a su exmarido, Pelayo Díaz, tras su expulsión de 'Supervivientes 2025'

La audiencia ha decidido que el concursante que se quede a las puertas de la recta final de 'Supervivientes 2025' sea Pelayo Díaz y que Álvaro Escassi continúe en el concurso. El estilista, pese a que quería quedarse hasta la final, asumió la decisión del público con una sonrisa y se emocionó al hablar por primera vez en meses con su madre, Elena Zapico, presente en plató.

El amigo de Makoke le preguntó a su madre si estaba orgullosa de su paso por los Cayos Cochinos y ella le respondió afirmativamente. En Instagram, además, Elena ha escrito: "Es imposible estar más orgullosa de ti"; junto a una foto del momento de su emotiva conexión tras conocer la decisión de la audiencia. Quien también se ha pronunciado en Instagram ha sido el exmarido del estilista, Andy McDougall.

Desde que se separaron hace ya más de un lustro, Pelayo y Andy son mejores amigos y comparten la custodia de Vidu, su perrito. Cuando se marchó a 'Supervivientes', el asturiano dejó a su ex a cargo de su perro, su móvil y de su defensa en los platós, que finalmente ha asumido en mayor medida Elena, que ha estado en las galas de 'Supervivientes', pero también en 'TardeAR' y en '¡De viernes!'.

No obstante, Andy ha seguido apoyándole en Instagram, donde se ha pronunciado tras conocer su expulsión destacando el gran concursante que ha sido y dedicándole unas preciosas palabras: "Ser tu defensor ha sido, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado. Gracias por confiar en mí desde el primer momento. Me lo pusiste fácil, porque cuando alguien es tan auténtico, tan valiente y con un corazón tan bonito como el tuyo, solo queda admirarlo y apoyarlo con todo. Por ti, lo que sea y hasta el final. Te quiero mucho".