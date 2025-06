Ana Carrillo 06 JUN 2025 - 00:21h.

La hermana de Laura Matamoros le ha hecho una sola crítica al concurso de su madre, al que espera ver como ganadora de 'Supervivientes'

Anita Matamoros, sobre la pulla de Terelu Campos a Makoke: "Mi madre está teniendo mucha paciencia"

Anita Matamoros está "muy orgullosa" del concurso que está haciendo su madre, Makoke, aunque le ha puesto un 'pero' a petición de un reportero de 'Europa Press' que le ha preguntado en un evento qué crítica le haría. La hermana de Javier Tudela ha asegurado que como "es objetiva" puede sacarle una cosa negativa a la actitud de su madre, que considera que merece ser la ganadora de 'Supervivientes 2025'.

"Ojalá vuelva aterrizando en Mediaset con un helicóptero porque... ¡Makoke ganadora! Siendo totalmente objetiva creo que sería muy justa ganadora porque en convivencia, pruebas y televisión creo que ha sido la que más equilibrada ha estado", ha asegurado la influencer, que ha ensalzado la resistencia de su madre en las pruebas físicas y ha desvelado que temía los cambios en su físico.

"Ella tenía mucho miedo por quedarse muy delgada porque iban a ir chicas fuertes veinteañeras y treintañeras, pero yo le decía que tiene el mejor cuerpo de España y es que sigue fuerte: ¡ha adelgazado y se le marcan los músculos!", ha comentado la hermana de Laura Matamoros, que cree que el error de su madre ha sido "dejarse pisotear en alguna ocasión": "Eso es una cosa que a mi madre le ha pasado muchas veces en España: le han hablado de tal forma y ella lo ha pasado por alto o le han hecho tal cosa y también lo ha pasado por alto".

"Que lo haya hecho en el concurso es consecuencia de que también lo hace en su día a día y eso a mí me da mucha rabia, pero, por otro lado: santa paciencia y santa educación", ha destacado Anita, que hasta de sus críticas saca una parte positiva para ensalzar a su madre y es que considera que gracias a no haber saltado en ciertas ocasiones ha contribuido a calmar las aguas: "Eso ha permitido que no se haya producido un problema mayor, así que por ese lado bien".

"A mí me ha ofendido mucho cómo le han hablado alguna vez, me ha molestado"

Le han preguntado entonces a Anita Matamoros si consideraba que su madre había tenido mucha paciencia con Terelu Campos, pero ella ha dejado claro que no solo la ha tenido con la madre de Alejandra Rubio, sino también con Montoya y Anita Williams: "A mí me ha ofendido mucho cómo le han hablado alguna vez, me ha molestado, pero como no ha ido a un problema mayor, mejor".

Por último, ha desvelado que su sobrino, el hijo de Javier Tudela, a sus cuatro añitos disfruta mucho viendo a su abuela en las pruebas y que la echa mucho de menos.