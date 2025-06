A solas con Carmen Alcayde, a su vuelta de Honduras: "Somos millonarios, ricos en amor y en electrodomésticos"

Hablamos en exclusiva con la concursante tras su salida del reality

El balance de su paso por el reality, las cuentas pendientes con Makoke y lo que piensa de Escassi

Compartir







Carmen Alcayde salió de 'Supervivientes' tras realizar un gran concurso y haber superado todos sus miedos en uno de los programas de telerealidad más extremos del mundo. La histórica colaboradora televisiva viajó a Honduras a sumarse al reality show sin saber a lo que se iba a enfrentar: "Vivirlo en tus carnes no es como verlo por la tele. Es muy, muy, muy heavy", ha reconocido en diálogo con esta web.

Fue anoche que Carmen se reencontró con las cámaras televisivas, las luces y el despliegue de producción del plató de 'Supervivientes', después de haber pasado tres meses en una isla casi desierta, valiéndose de los métodos más primitivos para sobrevivir: pesca, recolección y exploración del territorio en busca de lo que pueda parecerse a un techo donde refugiarse de las inclemencias del tiempo.

Aunque se la ve fuerte y renovada tras unos días de descanso, la concursante ha sido muy sincera a la hora de valorar la experiencia en Honduras: "No sabía a lo que me enfrentaba. Sabía, pero no lo sabía realmente. Los cangrejos, pescar... La convivencia". Estas dificultades hicieron que Carmen valorara mucho más lo que tiene en su vida cotidiana aquí en España. Su respuesta ha sido clara a la hora de definir qué se lleva de su paso por el programa: "Somos todos millonarios".

Montoya, Makoke, Escassi y la competencia

El reality no solo lleva a los concursantes a situaciones extremas, también los hace convivir y organizar una pequeña comunidad en la que los códigos de comportamiento y colaboración son muy importantes. Uno de los grandes problemas de la vida en este show es que esos códigos se cumplan. Los grupos y subgrupos, los cotilleos y los acuerdos para avanzar en la competencia hacen que se rompan, se tejan nuevas alianzas y muchos se vayan de la isla sintiéndose traicionados.

Algo de eso le pasó a Carmen con Makoke: "La persona que más me ha decepcionado ha sido Makoke", dijo y subrayó que hay algo pendiente de resolver con quien fue su compañera televisiva durante años: "Me quedo con su agua de coco pero aún así tengo una conversación pendiente con ella".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, dijo haberse sentido muy cuidada por Escassi, pero "tras los últimos acontecimientos", ha decidido no apoyar más su concurso.

Por el contrario, Montoya sigue en el corazón de la concursante. Tal como nos ha contado, lo considera un verdadero amigo al que esperará con ansias al final del programa para poder seguir en contacto. Para ella es el ganador, y nos ha dado los motivos que lo justifican. Además, le ha dejado un mensaje apelando al meme que lo hizo famoso en todo el mundo: "Montoya, por favor, tienes que ganar".

Dale Play para ver esta entrevista.