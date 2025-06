Lara Guerra 06 JUN 2025 - 02:35h.

Un dron provoca un momento gracioso entre Jorge Javier y Laura Madrueño

'Supervivientes' ha entrado en la recta final del concurso. Con la expulsión de Pelayo; Damián, Escassi, Makoke, Borja, Anita y Montoya cada ver se acercan más a ese primer puesto. Por ello, conseguir ese collar de líder con el que liberarte de la nominación es más que sustancial.

Jorge Javier conectaba con Laura Madrueño para dar comienzo a la prueba. El primer plano que avistamos en pantalla es una secuencia por toda la playa de Cayos Cochinos y tal ha sido el asombro del presentador que no ha podido evitar comentarlo: "Con las imágenes desde el dron abrimos micrófonos. Madre mía cómo avanza el dron", a lo que Madrueño añade: "Te voy a regalar uno, Jorge".

Jorge Javier, sobre el dron: "Cuidado que te coge ahí un fleco y no sabes tú"

Al escuchar estas palabras, el periodista respondía rápidamente "no, no cuidado con el dron que hay que tener permiso para tenerlo. Él no se va con cualquiera", asegura. Además, reitera la peligrosidad del aparato y apunta entre risas "cuidado que te coge ahí un fleco y no sabes tú", haciendo referencia al traje que lleva durante la gala de hoy.

Tras estas palabras, no solo el plató se ha llenado de risas, sino que la propia Laura Madrueño ha sufrido un ataque de risa que le ha hecho llevarse las manos a la cabeza y confesar: "A ver si soy capaz de explicar el juego. Jorge, te iba a decir que desde el dron podéis ver la espectacular imagen cenital de uno de los juegos que más me gustan. Un juego de líder muy difícil al que se van a enfrentar por el collar de líder".

Finalmente, la presentadora conseguía retomar la explicación: "Cómo veis en casa, están dentro de esta estructura pendular circular en la que, van a colocar 40 piezas de madera sobre un rail que hay en la estructura. Y para terminar después tendrán que hacer el efecto dominó". Una vez terminaba la prueba, Escassi conseguía terminar la prueba en un tiempo "récord".