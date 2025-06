Pedro Jiménez 06 JUN 2025 - 01:45h.

Los dos concursantes han vivido un concurso lleno de idas y venidas y afrontan el final del reality de la mejor forma posible

Así ha sido el pasional reencuentro entre Álex Adrover y Patricia Montero en 'Supervivientes': emoción, lágrimas y, sobre todo, mucho amor

Compartir







La historia de Montoya y Anita en 'Supervivientes' ha estado llena de continuos altibajos, idas y venidas y, sobre todo, intensidad. Y es que aterrizaron en Honduras y la tensión reinaba en dos concursantes que todavía tenían muchas cosas que arreglar de su anterior paso por 'La isla de las tentaciones'. Y parecía no tener arreglo... pero con el paso del tiempo, el amor ha ganado a cualquier otra cosa y en esta recta final ambos tienen claro una cosa: no se quieren perder el uno al otro.

"Me quedaría con esta versión tuya las veinticuatro horas", le confesaba Montoya a Anita en un momento dado por la noche en los Cayos Cochinos, bajo la luz de la luna. Además, le daba las gracias "por haber venido". "¿Eres consciente de que puede ser nuestra última noche?", preguntaba Anita, puesto que los dos estaban nominados antes de llegar a la gala de este jueves, pero ambos se han salvado sucesivamente por decisión de la audiencia.

"Veía muy lejos el olvidar... y lo he hecho. Y he olvidado gracias a que estás aquí. Lo que el amor destruyó... lo que el amor salvó. Y sobre todo, en mi caso, lo que el amor ayudó", indicaba Montoya, a lo que Anita añadía "y lo que el amor enseñó". Y es que lo que está claro es que los dos concursantes han vivido todas los conceptos del amor que existen en el diccionario, pero, sin duda, se quedan con la parte que "les ha enseñado" y con lo que "han aprendido" de ello. Todo esto, sumado a varios besos, nos hace ver que están en la mejor etapa desde que pusieron sus pies en tierras hondureñas.

En directo, Montoya se mostraba muy emocionado: "Veía muy lejos todo... Honduras ha sido mi cura. Y nunca pensaba que ella iba a ser mi llave. Ha sido una terapia de choque brutal. Hay muchísimas personas, pero pocas que te quieran de verdad. Ella me ha demostrado que me quiere de verdad y creo que perdonar y olvidar ha sido la mejor decisión de mi vida". Anita, por su parte, hacía hincapié en lo importante que es "aprender de los errores".

El momentazo entre Jorge Javier, Montoya y Anita

Posteriormente, presenciábamos un momentazo entre Montoya y Anita cuando Jorge Javier les confesaba que, mientras veía el vídeo del emotivo momento de los dos en la playa, había pensado que "entre el aliento y los pescados, vaya aliento debéis tener...". Anita reconocía que todo de Montoya le huele bien y así lo demostraba: la catalana olía en pleno directo el sobaco del de Utrera y le daba un 'sexual' beso. "No me da asco nada suyo, es como cuando tienes un bebé y le comes hasta el culete, ahí recién...", señalaba la joven concursante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le lanzaba una pregunta a Montoya: "Si no la quieres contestar me lo dices, ¿Montoya, tu culete es un templo?". "En esta casa no entra nadie", respondía el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', provocando las risas en la palapa y fundamentalmente en Jorge Javier Vázquez, que se partía de risa. "Es algo que yo lo digo desde aquí. A los hombres, los besos en el culo nos gustan mucho y el Punto G sí está ahí. Pero, evidentemente, aquí no entra ni Cristo".

La broma seguía su curso, con un Jorge Javier preguntándole que "si no entra nada, ¿cómo entra al Punto G?": "Yo te lo pregunto por las cosas que me cuentan mis amigos, eh". Si quieres saber lo que respondió Montoya, ¡solo tienes que darle al play y ver el vídeo!