Patricia Fernández 06 JUN 2025 - 01:10h.

Makoke se inventa una infusión y le sienta muy mal: "Estoy con náuseas"

Jorge Javier Vázquez anuncia una noticia "muy importante" que cambiará el rumbo de los supervivientes en la recta final del concurso

Compartir







El hambre hace estragos en Honduras, los concursantes cada vez están más al límite y sino que se lo digan a Makoke, que no dudaba en hacerse una infusión a su manera para sentir que se estaba tomando una sopa, pero no le salía como esperaba.

Makoke, en la playa, le pedía a Pelayo que probase la infusión de su propia cosecha: "Está riquísima, es el agua del mar hervida con el aroma de los bígaros y le he echado un pelín de agua dulce". Su compañero estaba de acuerdo en que estaba bueno, pero no se fiaba mucho de esto: "Tú quieres irte directa al baño. Está rico, pero no quiero uno".

Momentos después y como ya había vaticinado Pelayo, Makoke se tumbaba en la esterilla al encontrarse bastante mal: "Me ha sentado mal el agua de mar, me lo he tomado porque estaba calentito y era como efecto sopa. Estoy como con náuseas". Momento en el que Pelayo le recordaba que "es agua sucia" y esta no podía ni escucharle: "No me lo digas porque estoy a punto de vomitar".

En medio de todo esto, se desataba una tormenta en Honduras y, mientras sus compañeros se refugiaban bajo la lona, ella tenía que salir corriendo a la letrina, lo que les contaba después a sus compañeros: "No sabéis lo que es estar con diarrea mientras te llueve encima, una sensación... esto es de locos. No sabía si me caía más agua por arriba o por abajo".

En la palapa podían escuchar estas palabras y se partían de risa. "Vuelve 'Makaka", decía Borja y ella reaccionaba: "Qué vergüenza, tengo mucha hambre y era como una sopita. La letrina no tiene techo... ha sido la situación más horrorosa de mi vida".