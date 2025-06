Lara Guerra 06 JUN 2025 - 03:17h.

Antes de poner rumbo a España, Pelayo tiene una nueva misión: colocar el orden de los puestos finales de 'Supervivientes'

Tras ser el expulsado, Pelayo no ha acabado aún en Honduras, el ahora ya exconcursante tiene una última misión, predecir los puestos en los que cree que van a quedar el resto de los compañeros.

Con los números y las fotos, el que fuera integrante del programa ‘Cámbiame’ colocaba en sexto lugar a Escassi porque “creo que con lo que hemos visto hoy, el siguiente en ser el expulsado es él”. En quinto lugar, Pelayo considera que van a nominar a Makoke y por ello, obtiene ese quinto puesto: “Espero que no, pero se van a unir todos para nominarla”.

Pelayo, sobre su misión: "Esta colocación no es lo que quiero, es lo que considero que va a pasar"

Para el puesto cuatro, el exconcursante asegura que “de acuerdo con las energías de la playa y las ideas de cada uno, el cuarto yo creo que va a ser Damián”. El tercer finalista: “Anita, aunque me gustaría que fuera Makoke”. Para ese segundo puesto, Pelayo coloca la foto de Montoya y primero “va a ser Borja”, asegura.

Después de finalizar y vaticinar los puestos, el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2025’ aclara que “esta colocación no es lo que quiero, es lo que considero que va a pasar por lo que he visto en lo que he pasado hoy. Es lo que creo que puede suceder”. Para finalizar, Jorge entre bromas, le confiesa a Pelayo que “en tu trabajo serás muy bueno, pero tus dotes de adivinación la tienes que afinar porque Escassi es líder esta semana”, a lo que él responde: “Lo que cambian las cosas en Supervivientes en un momento”.