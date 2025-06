Ana Carrillo 09 JUN 2025 - 19:15h.

Maica se confiesa con Gabriella sobre su relación con Barranco: "No quiero que me mienta"

El fin de semana ha sido intenso en el vecindario, entre otras cosas por la visita de Miriam Saavedra, que fue a visitar a los concursantes para ejercer como jueza en una cata de hamburguesas. En su paso por 'Los vecinos de la casa de al lado' tuvo tiempo para charlar con Albert Barranco, que le habló de sus sentimientos por Maica Benedicto.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se sinceró con la exconcursante de 'Supervivientes' y sus palabras entusiasmaron a muchos de los fans del reality que confían en que su relación pueda afianzarse y llegar a algo más cuando termine el programa, pero no convencieron a Alexia Rivas.

La colaboradora de 'Fiesta' y 'Vamos a ver' considera que "a Barranco no le gusta lo suficiente Maica" y no se deja convencer por los fans que destacan las declaraciones del catalán a la 'princesa inca' porque, para la periodista, lo importante no son las palabras, sino los hechos y no cree que él haya demostrado con sus acciones en el vecindario estar pillado por la amiga de Óscar Landa.

"Barranco puede decirle a Miriam que se quiere casar con Maica, lo importante es lo que hace y demuestra. Se nota a kilómetros cuando le encantas a un chico y cuando no", ha tuiteado en X Alexia Rivas, que también ha expresado en esa misma red social que cree que existe una desigualdad en los sentimientos de Maica y Barranco: "Os digo una cosa. Esto no va de 'a ver cómo se despierta Barranco hoy', 'a ver si el señorito quiere estar de buenas o malas'. No está equilibrada la relación y él sabe que Maica es demasiado buena".