¿Debe tener miedo Maica de no gustarle a Barranco? ¿Qué le aconsejará Gabriella? ¡No te pierdas la conversación de las vecinas!

Maica, agobiada porque Barranco no le entiende: "Ya sé que no soy tu novia"

Compartir







Maica Benedicto dice sentirse insegura por la cantidad de veces que Albert Barranco le ha repetido que no es su prototipo y que le dijese que podría entrar otra chica y adelantarle. Gabriella intenta quitarle esas ideas de la cabeza. Lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer caso a los demás.

A Maica le gusta muchísimo Albert Barranco y no puede dejar de rayarse todo el rato. Es consciente de que ella no es el prototipo de chica que le suele gustar a Albert y tiene miedo de que, entre otra chica y él, pierda el interés por ella. Gabriella han intentado hacerla ver que puede estar tranquila, que le gusta a Barranco y que tiene que disfrutar el momento “si te la pegas, te levantas y ya está, pero no puedes vivir con miedo”.

Además, le ha recordado, igual que había hecho Albert, que ya habían entrado chicas guapísimas y que él, no se había fijado en ellas. Pero a Maica le cuesta creerse que Albert realmente empiece a sentir algo por ella cuando no es su prototipo de mujer.