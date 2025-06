Ambos se encuentran en un momento muy dulce y así lo han demostrado durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Maica se confiesa con Gabriella sobre su relación con Barranco: "No quiero que me mienta"

Barranco y Maica cada vez van avanzando más en su 'relación'. Una relación que ha estado llena de idas y venidas pero que, parece, ambos han llegado a un acuerdo. De hecho, en estos momentos se entienden más que nunca (al menos así lo han demostrado durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' emitida en mitele PLUS solo para suscriptores este lunes).

En primer lugar, Maica bromeaba: "Tengo el líquido linfático que se me va a salir por las orejas", señalaba la modelo, para posteriormente confesar que se "está abriendo y eso que en el tema sentimental me cuesta mucho. Pero me gusta". Barranco, por su parte, subrayaba que tras una conversación, le recomendó a Maica que "viviese el día a día" y fuese "sincera con ella misma".

"Barranquito"

Y es que ya actúan como una pareja normal: en el vecindario tienen una crisis, pues la arreglan, como hemos podido ver en un vídeo que ha dado paso Iban García. Además, Barranco tiene un nuevo mote por parte de Maica: "Barranquito". Un apodo que el concursante reconocía gustarle, puesto que Maica le ha dicho en más de una ocasión que cuando saca ese "Barranquito" deja atrás el lado "chulo" y por eso le llama así: "Eso es buena señal".

No obstante, Barranco se abría y aseguraba que hasta hace nada "no sabía lo que Maica quería de verdad": "Cuando parecía que uno tiraba hacia delante el otro tiraba hacia atrás. Y así. Pero ahora, mucho mejor".

El público pedía un "beso" tras este momento que acabábamos de vivir en el plató lleno de confesiones y los dos concursantes se dirigían por ellos mismos al centro del plató y se daban un pasional beso, felices y conscientes del buen momento que están atravesando actualmente en 'Los vecinos de la casa de al lado'.