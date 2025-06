Así ha sido la reconciliación entre Albert Barranco y Maica Benedicto

Gerard considera que Mayeli regresó con el objetivo de separar a Maica y Sthefany: "Quería distanciaros y lo ha conseguido"

El vecindario ha estado algo tenso cuando Gerard ha lanzado lo que pensaba sobre la relación entre Maica y Sthefany con el regreso de Mayeli. El manchego cree que con la vuelta de la vecina al concurso las otras se han distanciado. Así lo ha hecho ver a sus compañeros, generando la polémica porque Maica no opinaba lo mismo pese a que la cubana sí cree que ha habido un cambio en su relación.

Albert Barranco era uno de los que apoyaba la teoría de Gerard, lo que ha provocado una disputa con Maica porque ha asegurado que incluso sus compañeros habían liderado algún tipo de "estrategia" con ella. Barranco y Benedicto han llegado incluso a estar durante horas sin dirigirse la palabra, pero el primero ha dado por fin su brazo a torcer y ha hablado seriamente con la exgranhermana de lo ocurrido. "¿Te has enfadado conmigo?", le lanzaba.

Maica: "Me ha recordado a una situación del pasado"

La otra, mientras, no sabía exactamente si responderle afirmativa o negativamente aunque ha terminado reconociendo que le estaba "frustrando" la situación. Albert Barranco cree, en parte, que se han malinterpretado sus palabras porque no cree que haya cambiado su forma de ser. "Mis sentimientos hacia ella no han cambiado", le decía la otra.

Maica cree que se estaba "pintando" de otra forma la teoría y que por eso ha entrado "alterada" en su habitación. "Se suma a que desde ayer tengo migraña, también tengo que relajarme un poco y unauna mochila de pensar que en la recta final siempre se me han hecho estrategia", decía la murciana.

"Me ha recordado a una situación del pasado en le que me decíais los tres cosas y me lo he tomado a mal", aclara luego en 'Los vecinos de la casa de al lado'.