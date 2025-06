En su visita a 'Los vecinos de la casa de al lado', Bea Retamal expresa sus inquietudes sobre los sentimientos de Albert Barranco por Maica Benedicto

Bea Retamal entra al apartamento sombra de 'Los vecinos de la casa de al lado' para preguntarle a Albert Barranco y Maica Benedicto sobre su relación. La valenciana cuestiona las actitudes del catalán con la exgranhermana, ya que cree que éste solo muestra predisposición a besarla durante las galas en plató. Barranco responde que eso pasaba al principio, pero desde que están en los apartamentos se dejan llevar mucho más.

"Eso es lo malo, la seguridad"

La exgranhermana le confiesa que piensa que solo quiere besar a Maica en las galas o en los juegos. "¡Qué va! Si ya ni jugamos. Lo que pasa es que hace hasta un par de galas no nos habíamos dado un beso de normal. Hasta la conversación que tuvimos hace cinco días, no habíamos dado el paso de ser más libres y si quiero darte un beso te lo doy", señala el concursante. "Puedes hacerlo sin ningún problema, no estás matando a nadie por darle un beso a nadie. Que fluyas, no te agobies. Actúa con normalidad", le aconseja la visitante a Maica.

Tras la aclaración, Bea Retamal continúa con dudas porque no entiende la razón por la que Barranco recalca constantemente que no son pareja. Y, aunque el catalán asegura que hace varios días que no se lo dice, la murciana no está de acuerdo. Ella recuerda que lo dijo hace dos días, cuando fue a "echarle un capote" asegurando que él no sentía celos porque no le gustaba. "Me siento atacado. No es que no me ponga celoso. Yo tenía claro que no se iban ni a rozar", confiesa. "Eso es lo malo, la seguridad", afirma entre risas Bea Retamal.