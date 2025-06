Ana Carrillo 11 JUN 2025 - 17:26h.

Silvia y Lucía Rolek han revelado que siguen siendo amigas de Maica y que no comparten las declaraciones de Daniela Cano

En un directo con Miriam Saavedra, Daniela Cano reveló que ya no se considera amiga de Maica Benedicto y que es por eso que no la está apoyando en 'Los vecinos de la casa de al lado'. También contó que las otras dos integrantes del grupo de las 'fresis', Lucía y Silvia Rolek, se encontraban decepcionadas con la murciana. Unas declaraciones que causaron mucho revuelo en las redes sociales y que hicieron que los fans de 'Gran Hermano 19' pidieran a las mellizas que dieran su versión de lo ocurrido.

Las dos han decidido romper su silencio en TikTok, con vídeos en los que explican que siguen siendo amigas de Maica y que no comparten las declaraciones que ha hecho Daniela. Lucía ha revelado que, si no ha apoyado a su amiga, es porque no está siguiendo el reality por falta de tiempo: "Pero evidentemente la apoyamos y queremos que gane".

Tras hacer esa primera aclaración, ha confesado que se encuentra "molesta" por haber sido incluida en las declaraciones de Daniela: "No estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho y mucho menos con que se pongan en mi boca cosas que yo no he querido contar"; es por eso que le ha pedido a los fans que no las incluyan en este conflicto entre la colombiana y la murciana: "Nosotras no tenemos nada que ver con esas declaraciones, no las compartimos, así que frenad un poco antes de ir a por dos personas que nunca han dicho nada".

Para terminar su vídeo, Lucía ha destapado que tanto su hermana como ella le recomendaron a Daniela decirle en privado a Maica que estaba decepcionada con ella. Silvia se ha pronunciado en la misma línea pero también ha arremetido contra dos excompañeros: Vanessa Bouza y Ruvens, a los que ha acusado de cargar contra la amiga especial de Albert Barranco en este momento tan delicado en el que ha sido expuesta por la que era su íntima en Guadalix.

A Vanessa le ha dicho que deje "de intentar buscar protagonismo" y le ha recordado que la verdadera razón por la que critica a Maica es por los "celos" que sentía por su amistad con su marido, Javier Mouzo. "Y también me cuentan por ahí que un 'ruventado' ha aprovechado la situación para hacerse algún directo", ha añadido Silvia, que le ha pedido a sus excompañeros que no se metan en la relación de las 'fresis' porque no tienen información sobre lo que verdaderamente ha ocurrido.