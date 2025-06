Ana Carrillo 11 JUN 2025 - 20:31h.

Manuel González ha arremetido contra sus compañeros de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'

Manuel González ha reactivado el conflicto que mantuvo con Anita Williams y Montoya en 'Supervivientes' al criticarlos públicamente. Ya han pasado varias semanas desde que el novio de Gabriella Hahlingag fuera expulsado, pero su conflicto con sus excompañeros de 'La isla de las tentaciones' sigue latente y es que les ha criticado y esta vez no ha sido por la forma de gestionar su relación, sino por sus dotes para la pesca.

Fue hace tan solo unos días cuando Álvaro Escassi y su grupo acusaron a los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' de no saber pescar y de no currarse la supervivencia. Montoya reconoció que no lo hacía porque le dolían las cervicales y Anita se mostró molesta al ver que se sacaba este tema en Palapa porque no esperaba que sacaran a la luz que no se le daba bien la labor de la pesca.

Ahora ambos se han puesto las pilas en el tema pesca y han creado sus propias cañas, tal y como se ha visto en un vídeo que ha difundido el programa en el perfil oficial de Instagram. Manuel ha visto ese vídeo y les ha criticado, exponiendo que apenas han pescado en tres meses viviendo en los Cayos Cochinos: "El hijo de mi amigo Miguelito ha pescado más patitos en la feria este finde que ellos en tres meses".