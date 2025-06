Maica Benedicto y Alba le dan sus mejores consejos a Sthefany sobre lo que debe de tener en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre Tadeo

Sentadas en la terraza de 'Los vecinos de la casa de al lado', Alba le aconseja a Sthefany que piense en su bienestar al momento de tomar la decisión de dejar o seguir con Tadeo. Sthefany, por su parte, le asegura que trata de no pensar en ese tema, de hecho, tomó una determinante decisión que marcaría el resto de su concurso. Sin embargo, en los momentos que le tocan el tema o cuando está pensando sola, no puede evitar pensar en Tadeo.

"Necesitas encontrarte a ti primero"

Sobre el tema de Tadeo, la exgranhermana considera que la única que debe tomar la decisión sobre qué hacer con su relación es ella pues, al final, solo ella sabe lo que siente y la que lo vive. Alba, por su parte, cree que lo que la cubana necesita es darse un tiempo a sí misma para "amueblarse su cabeza" y, así, tomar una decisión.

Como se encuentra en la recta final del reality, Sthefany solo piensa en estar fuerte y en centrarse por el momento en los 14 euros que tienen para hacer la compra semanal. Sin embargo, las noches son el peor momento para la cubana porque su cabeza empieza a darle vueltas a las imágenes de la infidelidad de su pareja y tiene sueños raros que no le permiten descansar.

Alba, quien ha pasado por tres relaciones largas, le aconseja el mayor aprendizaje que se lleva de ellas: "Me tengo que priorizar yo porque me pasaba como a ti. Priorizaba los sentimientos que tenía a mi bienestar y al final las relaciones no me daban paz, ni tranquilidad. A mí quien me robe mi paz y mi tranquilidad, se va de mi vida. Así que, necesitas encontrarte a ti primero y después tener paz porque si una relación no te aporta eso, no vas a ir a ningún sitio". Al final, lo importante es que tome la decisión ella, siempre teniendo en cuenta su bienestar, asegura.