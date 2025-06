Mayeli lloraba desconsolada en la habitación mientras Gabriella intentaba consolarla

No te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Gabriella y Mayeli han vivido en los últimos días en 'Los vecinos de la casa de al lado' numerosos momentos en los que la desconfianza ha estado presente.

Sin embargo, tras el chat vecinal, Gabriella ha ido a pedirle disculpas a su amiga y a hacerle ver que un concurso no va a poder con su amistad. Mayeli le ha manifestado lo sensible que está y le ha pedido no discutir más.

“Siempre me ha importado una mier** todos los comentarios de la gente, no sabes las que he liado, no sabes con la gente que me he metido…”, le decía Gabriella mientras Mayeli lloraba desconsoladamente.

“Y creo que ya me conoces, que tengo suficiente personalidad y que nadie va a separar nuestra amistad, pero es que lo digo aquí, en la China y en Japón. Lo que me duele es que pienses que te hablo mal, cuando yo no hablo nunca mal a las personas que quiero”, continuaba intentando consolar a su amiga en ‘Los vecinos de la casa de al lado’.