Las dos concursantes han protagonizado un tenso encontronazo

Mayeli discute con Gabriella porque quiere hacer trampas: ''Eres la persona más retorcida de aquí''

La amistad de Gabriella y Mayeli no está en su mejor momento. La novia de Álvaro Rubio se ha desahogado con Maica y Barranco sobre ciertas actitudes de Gabriella hacia ella que no le están gustando. Tras descubrir las palabras de su amiga, la novia de Manuel González se ha quedado muy sorprendida y se ha producido un tenso enfrentamiento entre ellas.

Mayeli le explica a Gabriella por qué ha dicho eso de ella: ''Lo dije porque en el momento en el que estaba yo creo que tú no me consientes nada, cedemos las dos porque las dos tenemos amor a la otra y sí que es verdad que cuando salí de aquí vi vídeos en los que Sthefy hablaba mal de mi y tú te reías y le seguías el rollo''.

''Yo lo he visto. Dije ella no se posiciona, pero vino aquí Miriam y dijo barbaridades de Gabriella y yo no la dejé ni hablar por defender a Gabriella'', aclara Mayeli.

Tras sus palabras, Gabriella se defiende: ''He dado la cara por ti independientemente de quien se ponga por delante. Te lo he demostrado fuera y aquí. Yo no he venido a ser mediadora de nada, soy una concursante más igual que tú e igual que ella y las dos sois mis amigas y en vuestras cosas nunca me he metido. Te quiero muchísimo más de lo que te piensas''.

Mayeli continúa respaldándose en los vídeos que ha visto, pero Gabriella se lo niega y Mayeli se defiende: ''Eres muy autoritaria, eres a la única a la que le consiento que me hable fatal, que me llame retrasada, que me ordene'', y Gabriella se enfada: ''Desde que me conociste sabes mi forma de hablar, jamás he dicho una mala palabra con maldad