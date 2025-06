Ana Carrillo 13 JUN 2025 - 14:32h.

El hermano de la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha pronunciado sobre Daniela Cano, Silvia y Lucía Rolek

Antonio, hermano de Maica Benedicto, en contra de Albert Barranco: "No es para mi hermana"

Hace unos días, Daniela Cano confesó en un directo con Miriam Saavedra y confirmó después vía comunicado que ya no se considera amiga de Maica Benedicto, de la que fue íntima durante su paso por 'Gran Hermano'. Una información que sorprendió a los seguidores de aquella edición, que no esperaban que su relación estuviera rota. En sus declaraciones metió a las otras dos integrantes de las 'fresis', Silvia y Lucía Rolek, diciendo que ellas también estaban "decepcionadas".

Las hermanas Rolek aclararon en vídeos de TikTok que no compartían esas declaraciones y que ellas sí que seguían siendo amigas de la actual participante de 'Los vecinos de la casa de al lado', a la que defendieron de las críticas que han comenzado a llegarle de los que ellas consideran "oportunistas", como Vanessa Bouza, contra la que también estalló Antonio Benedicto, el hermano de la amiga especial de Albert Barranco.

Antonio también ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido con Daniela, Lucía y Silvia en un directo en redes. "Me dolió muchísimo, muchísimo lo de Daniela porque yo la quería un montón", ha expresado el murciano, que ha revelado que ha hablado sobre el tema con las mellizas: "Con Lucía y Silvia hablé y ellas no tenían nada que ver. A ellas las nombró [Daniela], pero según me contaron a mí ellas no tenían nada que ver, enseguida se pusieron en contacto conmigo y la verdad es que las muchachas son un encanto, tanto Lucía como Silvia".