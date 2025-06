Pelayo, demoledor con Carmen Alcayde: "No tengo sentimientos por ella, y no sé qué es peor"

Tras su regreso a España, el exconcursante habló en exclusiva con esta web

Su enemistad con Montoya y Carmen Alcayde continúa; en cambio, ve posible acercarse a Anita

Compartir







Durante gran parte del programa, Pelayo fue uno de los favoritos para triunfar como ganador de 'Supervivientes'. Tenía apoyo en el público, los colaboradores del programa como Alexia Rivas lo defendieron hasta el final, pero no consiguió quedarse en Honduras. Fue expulsado y ayer puso un pie por primera vez en el plató de 'Supervivientes' en Madrid.

Allí fuimos a buscarlo para rescatar sus primeras sensaciones en la vuelta a la vida citadina. Tal como nos ha dicho, no tiene interés en pisar una playa por el momento, incluso estando a las puertas del verano. Se quedará en Asturias sin importar que el clima no acompañe. Quiere estar en casa con los suyos.

Está feliz con el amor y el apoyo que recibió de la gente, pero también hay una contracara, que es la enemistad con algunos de sus compañeros del reality de supervivencia. Uno de sus grandes conflictos fue con Montoya, con el que nunca pudo congeniar. El famoso exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' que se hizo viral por sus exageradas reacciones y ahora es finalista de 'Supervivientes', forjó una fuerte amistad con Carmen Alcayde. Junto a ella y su novia (o exnovia), Anita, hicieron un grupo totalmente contrario al que armó Pelayo con Damián. "Somos polos opuestos", ha dicho en esta charla con Telecinco.es. "No tenemos nada en común", comentó. Luego, ironizó: "He sido una pieza fundamental para él y espero que no me eche tanto de menos, porque la va a pasar mal sin mi". Recordemos que en Honduras, Pelayo solía vacilar a Montoya por estar muy pendiente de él. Le ha llegado a dedicar canciones como "Olvídate de mi", de Iguana Tango.

Pelayo rescató de esa enemistad a Anita Williams, quien fue pareja de Montoya y aunque se separaron, volvieron a encontrarse en este reality: "Podría llegar a llevarme bien, tengo más cosas en común que en discordia".

Pero fue lapidario con Carmen Alcayde: "Con Carmen no tengo sentimientos... No sé qué es peor".

Dale Play para escuchar sus declaraciones en esta charla a solas exclusiva con Telecinco.

"Sin Damián, hubiera sido todo diferente"

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El exconcursante también dedicó unas dulces palabras a quien fue su amigo en la isla, Damián, y que quedó expulsado anoche, quedándose afuera de la gran final.

Damián competía con Álvaro Muñoz Escassi y Borja González, y no consiguió superar esta última prueba. Sin embargo, cuenta con todo el apoyo de su amigo Pelayo, que no ahorró elogios para destacar lo importante que fue contar con él durante el reality.

Carmen Alcayde, sobre Pelayo: "Fue el jefe de una secta"

"No me hubiese gustado que ganase", dijo Carmen al ser consultada por la expulsión de Pelayo la semana pasada. Todo lo que salió de su boca fue para denostar al exconcursante. Dijo que fue "un manipulador", lo llamó "el jefe de una secta", y habló de cómo se comportó con ella como compañero. No fue la única que lo cuestionó. También Beatriz Rico habló en su contra. Dale Play para escuchar voces a favor y en contra de Pelayo en este vídeo.