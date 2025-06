Carmen Alcayde: "Pelayo ha sido el jefe de una secta y no me hubiera gustado que ganase"

El concurso de Pelayo todavía divide aguas: hay quienes lo consideran el ganador y otros lo cuestionan

Además, Koldo Royo: "El carácter de Montoya no es un ejemplo"

La expulsión de Pelayo ha generado una verdadera grieta entre los seguidores del programa. Muchos lo veían como un posible ganador y había conseguido liderar a uno de los grupos que se formaron en Honduras. Pero no le alcanzó: llegó hasta las últimas instancias pero quedó fuera por muy poco.

Entre las reacciones que hemos recolectado a su salida, hay opiniones muy diversas. "A mí me hubiera gustado que se vaya Montoya antes que Pelayo", ha dicho Koldo Royo, que destacó que no fue tan "quejica" como el novio de Anita.

"Me ha dado muchísima pena", opinó Alexia Rivas, y argumentó que su salida fue "lo más injusto de este Supervivientes", porque para ella era "el ganador".

"Si se ha ido será porque se tiene que ir. No estoy alegre pero a mí no me hubiera gustado que ganara el concurso porque ha sido el jefe de una secta", dijo Carmen Alcayde, quien evidentemente se ubicó en el bando opuesto del expulsado.

En tanto, Beatriz Rico consideró que "no hubiera sido justo" que ganase: "El mejor superviviente tiene que ser buen compañero y solidario. Y ahí, Pelayo cojea".

El regreso de Pelayo a España

Pese a la pena que causó su salida del reality en sus seguidores, Pelayo se ha manifestado feliz. Esto fue lo que dijo a las cámaras de Telecinco nada más regresar: “La vuelta ha sido muy larga y feliz. Feliz ya de haber venido al verano, de haber venido a Madrid y de estar aquí con vosotros", dijo.

El concursante se mostró optimista y destacó la parte positiva de haber sido expulsado: "Al final casi que me alegro de no haber sido finalista porque por lo menos ahora me toca vivir la última semana o los últimos días de concurso y vivir también la experiencia de las últimas galas, de ver cómo es ‘Supervivientes’ en ese aspecto”.