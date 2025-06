¿Quién fue la gran villana de 'Los vecinos de la casa de al lado'?: "Ha tenido conflictos con toda la casa"

Lucía Sánchez, Miguel Frigenti, Suso Álvarez y Alexia Rivas, colaboradores de 'Los vecinos de la casa de al lado' dicen quién fue el gran villano de la segunda temporada.

Además, ¿quién era el o la ganadora más justa de 'Los vecinos de la casa de al lado'?

Después de semanas de miradas cruzadas, pactos rotos y más tensión que en el grupo de WhatsApp donde está tu ex, el reality 'Los vecinos de la casa de al lado' llegó a su fin. Pero, cuando creíamos que ya estaba todo dicho, el equipo de colaboradores salió a hablar. ¿La consigna? Elegir quién fue, para cada uno, el verdadero villano del programa. El resultado: una seguidilla de declaraciones sinceras, inesperadas y con el mismo nivel de tensión que vimos en pantalla.

En un vídeo breve pero explosivo, Lucía Sánchez, Alexia Rivas, Suso Álvarez y Miguel Frigenti se animan a ponerle nombre al villano o villana de la segunda temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Y aunque el público podría pensar que hubo unanimidad en las opiniones, nada más alejado de la realidad.

"Al final ha sido un poco Mayeli, le dicen mucho a Bayan, pero al final Mayeli ha tenido conflictos con toda la casa", afirma Lucía Sánchez, sin dudar por un segundo si podría haber sido alguien más, "como que ha terminado mal con todo el mundo ahí dentro, incluso con su amiga Gabriella".

En cambio, su compañero Miguel Firgenti apunta hacia Bayan: "Creo que tiene un villana ahí escondida, creo que no ha sido justa, ha ido de amiga y luego ha tenido comportamientos un poquito cuestionables". Tampoco duda, y a diferencia de Lucía Sánchez no piensa ni siquiera en una segunda opción.

Alexia Rivas responde rápido, segura de quién es la gran villana: para ella es Mayeli. Sin embargo, agrega algo muy importante en el mundo de los realities: "Necesitamos villanos para generar buen contenido y ha sido muy divertida". Lo cierto es que Alexia tiene razón, Mayeli nos ha entregado momentazos a lo largo del show.

Los concursantes no se quedaron atrás de está polémica y también se han sincerado y han elegido a su villana de la edición. Todos han tenido claro que la decisión estaba entre Mayeli y Bayan, pero no se han puesto de acuerdo en su elección...

"Está entre Mayeli y Bayan disputándoselo muy a saco", decía Gerard nada más leer la preguntaba y Maica era la primera en mojarse: "No he convivido con Bayan, no sé por qué se le dice que es mala". Dale Play para sumarte a la conversación.