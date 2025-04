Desde su regreso de República Dominicana, Bayan no ha podido evitar mostrar su enfado con Torres, y los colaboradores han opinado sobre esta trama y los sentimientos que puede tener ahora la ex pareja de Eros... DALE PLAY.

Convivir con una ex pareja no parece ser tarea fácil, los reproches no han parado entre muchos de los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', que aún parecen tener más de una cuenta pendiente. Mayeli y Álvaro ya no están juntos, pero ahora conviven veinticuatro horas bajo el mismo techo, y con ellos nunca se sabe... puede que vuelva a saltar la chispa.