Maica y Barranco se reconcilian tras la ''traición'' de ella: ''Me pilló en caliente, luego me arrepentí''

Barranco y Maica han enterrado el hacha de guerra en el debate final de 'Los vecinos de la casa de al lado'

El intercambio de mensajes de Maica Benedicto y Albert Barranco tras la final: "Sin ninguna duda..."

La relación de Maica y Barranco en 'Los vecinos de la casa de al lado' ha sido una montaña rusa, los vecinos pasaban de quererse, a pelearse, y a volver a quererse, pero finalmente la historia de ambos ha acabado con algo ya conocido como ''la traición de Maica''. Hay que remontarse a una de las galas anteriores para recordad que Maica dijo que prefería que Barranco fuese expulsado en lugar de Gabriella, algo que no le sentó nada bien a él.

Ahora, en el debate final del concurso, el tema ha vuelto a salir a relucir y Barranco se ha pronunciado sobre el comportamiento que tuvo Maica en ese momento: ''Yo no me he sentido traicionado, lo que pasa es que a mí me dolió que después de haber tenido una discusión con ella, que diga que prefiere que se quede ella cuando yo realmente sé que no es así''.

Maica le da la razón a Barranco: ''Lo entiendo, estoy con él totalmente. Me pilló en caliente, luego me arrepentí, obviamente dije Gabriella porque lo quise, pero sí lo entiendo y a mí me hubiera sentado igual de mal''. Tras sus palabras, Kiko Jiménez le explica que cree que se sintió mal porque el público no estaba con ella en esa decisión, pero Maica lo niega rotundamente.

Gabriella también ha querido dar su opinión sobre lo ocurrido: ''Al final la que se va a ofender voy a ser yo, vamos a ver, qué tanto drama de si a ti o a mi, tú eras su apoyo allí, pero yo también''.

Pero el debate no ha acabado ahí, Barranco ha querido dirigirse a Maica: ''Por mucho que pasara lo que pasó, no me he sentido traicionado. Por mucho que nos peleemos dije siempre que mi ganadora eras tú y fui con eso hasta el final. No me lo tomo a pecho, son cosas que se han dicho, no estabas en tu mejor momento''.

''Una de las cosas que más me gustan de Barranco es que lo entiendo tanto y él me entiende tan bien. Siento que en ese momento se sintiera como una traición, a mi también me hubiera dolido (...) Te tengo mucho cariño, me pongo nerviosa'', le ha respondido Maica, y acto seguido ambos se han levantado para fundirse en un cariñoso abrazo.

Así fue la discusión de Maica y Barranco

Durante la gala del miércoles pasado, Maica y Barranco tuvieron una fuerte discusión porque ella prefería que se salvara Gabriella en lugar de Barranco. Ella le dio sus explicaciones, pero a Barranco no le acabó de convencer la decisión de Maica.