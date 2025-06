Hay dos colaboradores que creen que se tienen que casar y otros dos, que de ninguna manera

La boda de Sthefy y Tadeo todavía no está confirmada... ¿Ocurrirá? Alexia, Suso, Frigenti y Lucía Sánchez opinan

La pareja de Tadeo y Sthefy ha atravesado una montaña rusa de emociones en los últimos meses. Primero, pasaron por 'La Isla de las Tentaciones' y ambos cayeron en sendas infidelidades. Parecía que habían conseguido fortalecerse pese a ese traspié, siguieron adelante y mantuvieron la relación contra viento y marea. Sin embargo, un nuevo episodio puso en jaque la relación: durante el paso de Sthefy por el reality 'Los vecinos de la casa de al lado', que llegó a su final anoche, unas imágenes causaron un verdadero escándalo en el plató.

El vídeo fue emitido para ella durante una de las galas de 'Vecinos': se podía ver claramente a Tadeo con una chica, haciéndole un 'striptease', mordiéndole el cuello y besándose con ella. Sthefany, tras enfrentarse a las imágenes se mostró completamente rota en plató: "Me quiero ir, no puedo, no voy a seguir con esto. Qué estúpida he sido".

La infidelidad fue vista, tal y como señala Suso en el vídeo que inaugura este artículo, "por toda España" y eso es una herida difícil de borrar. Tanto, que Sthefy amenazó con romper su compromiso con Tadeo. De hecho, hubo un simulacro de boda en la semifinal de 'Vecinos', organizado por la producción. Sthefy se vistió de novia y, aunque decidió perdonarlo, dijo que no iba a realizar la ceremonia de la boda en el directo del programa. ¿Lo hará en otro momento?

Le preguntamos por este tema a los colaboradores del reality durante la gran final, que consagró a Maica como ganadora, y las opiniones fueron completamente divididas. Los varones apoyaron el paso por el altar: "Se quieren muchísimo", dijo Suso Álvarez, y Frigenti dijo que ella estaba muy enamorada. Las mujeres, le dijeron a Sthefy que lo dejara: "Hay muchos peces en el mar".

"Yo te perdono por lo que ha pasado porque mentiría si dijera que no estoy enamorada. Fuera, tú y yo tendremos una conversación profunda porque quiero que nuestra relación sea sana", fueron las palabras de la concursante cuando decidió no avanzar con la boda televisada y darle "un platón" a su chico. Pero esas palabras no hablan de un final definitivo. ¿Qué ocurrirá con esta pareja? Dale Play para sumarte a la conversación.

