Óscar Landa le lanza una pulla a las 'fresis' y reacciona a la victoria de Maica Benedicto

Ana Carrillo 24 JUN 2025 - 15:43h.

Óscar Landa ha felicitado públicamente a su compañera de 'Gran Hermano' y le ha lanzado una pulla al grupo de las 'fresis'

La audiencia de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha decidido que Maica Benedicto se convierta en la ganadora frente a Sthefany Pérez y que coja el testigo de otra murciana con la que comparte nombre, Mayka Rivera, que se proclamó vencedora en la primer edición.

Han sido muchos los rostros conocidos que la han felicitado, desde Alexia Rivas a la cantante Rebeca, y también lo ha hecho su excompañero de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' Óscar Landa, del que sigue siendo amiga a pesar de todos los altibajos que vivió su relación en los mencionados realities.

"Me alegra mucho, princesa", ha escrito en sus stories el vasco, usando así el apelativo cariñoso con el que se refería a su amiga durante sus estancias en la casa de Guadalix de la Sierra. Pero no solo ha felicitado públicamente a la murciana, sino que también ha aprovechado para soltarle una pulla al grupo de las 'fresis', compuesto por Daniela Cano, Lucía y Silvia Rolek, por no pedir el voto para ella.

"Las fresis y su panda sin pedir el voto para Maica", escribió Óscar junto a un meme en sus stories. Unas horas después, Lucía y Silvia Rolek compartieron en sus respectivas stories de Instagram mensajes en los que pedían a sus seguidores que votasen a través de la app de Mitele para convertir a su amiga en la ganadora de la edición. Daniela, por su parte, no ha pedido el voto porque ya dijo que no se considera amiga de Maica.